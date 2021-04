Falco Resources : ACCEPTE DE VENDRE UN PORTEFEUILLE DE REDEVANCES DE RENDEMENT NET DE FONDERIE

(Montréal, Québec, 27 avril 2021) - Ressources Falco Ltée (TSX-V: FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») pour vendre son portefeuille de redevances de rendement net de fonderie (les « redevances ») variant de 1% à 2% (la « transaction de redevances ») qui ont été acquises le 12 avril 2021 auprès d'IAMGOLD Corporation en vertu de l'exercice d'un droit de premier refus qu'elle détenait à l'égard des redevances. Les redevances concernent entre autres les propriétés connues sous le nom de Flavrian et Camp Centrale et lesquelles sont des propriétés d'exploration entourant les propriétés Horne 5 principales. La contrepartie de la vente des redevances par une filiale de Falco à Osisko est de 700 000 $ CAN, payable en espèces à la clôture de la transaction de redevances.

La transaction de redevances est conditionnelle à certaines conditions de clôture, y compris la renonciation ou l'expiration de droits existants et l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Opération avec une personne apparentée

La filiale d'Osisko, Osisko Développement Corp. (« ODEV ») est le plus grand actionnaire de Falco détenant une participation de 18,2% dans Falco. Immédiatement avant de conclure la transaction de redevances, Osisko détenait, directement ou par l'intermédiaire d'ODEV, la propriété véritable ou le contrôle et la direction sur (i) 41 385 240 actions ordinaires, représentant environ 18,2% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, et (ii) 18 247 344 bons de souscription. De plus, le prêt d'Osisko à la Société est convertible en 31 992 975 actions ordinaires de la Société.

La transaction de redevances est une « opération avec une personne apparentée » en vertu du règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « règlement 61-101 »). Elle est exemptée de l'obligation d'obtenir (i) une évaluation officielle et (ii) l'approbation des porteurs minoritaires, conformément aux articles 5.5 (a) et 5.7 (a) respectivement du règlement 61-101, car la valeur de la transaction de redevances représente moins de 25% de la capitalisation boursière de Falco.

Les administrateurs indépendants de la Société ont approuvé l'opération de redevances et les membres du conseil qui sont des candidats ou des dirigeants d'Osisko ou d'ODEV se sont abstenus de voter sur les résolutions visant à approuver ces opérations.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd'hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de la Société avec une participation de 18,2 %.

Mise en garde sur les informations prospectives

Certaines informations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives ». En particulier, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris la capacité de Falco à remplir toutes les conditions de clôture et à réaliser la transaction de redevances.

Des facteurs connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives et il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations et informations.