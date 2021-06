Falco Resources : CONCLUT UNE CONVENTION D'OPTION AVEC FIRST QUANTUM POUR SON FUTUR SITE D'INSTALLATION DE GESTION DES RÉSIDUS

FALCO CONCLUT UNE CONVENTION D'OPTION AVEC FIRST QUANTUM POUR SON FUTUR SITE D'INSTALLATION DE GESTION DES RÉSIDUS

(Le 30 juin 2021) Montréal, Québec - Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'option (la « Convention d'option ») avec First Quantum Minerals Ltd. (« First Quantum ») aux termes de laquelle First Quantum accorde à la Société le droit unique et exclusif d'acquérir une participation indivise de cent pour cent (100 %) (l'« Option ») dans les sites Norbec et Millenbach situés à proximité de la Ville de Rouyn-Noranda (les « Propriétés »).

Les Propriétés serviront d'installations de gestion des résidus de la Société et sont situées dans une ancienne installation de résidus (l'ancienne mine Norbec), qui a déjà été impacté par des activités minières historiques et est située à environ 11 km du complexe minier du projet Horne 5. L'utilisation de ce site précédemment impacté est conforme aux stratégies environnementales, sociales et de gouvernance de la Société, telles que reflétées dans le récent rapport sur le développement durable de la Société daté du 31 mai 2021.

TERMES DE LA CONVENTION D'OPTION

La Société est tenue de payer 1 000 000 $ (le « Coût de l'Option ») à First Quantum d'ici le 20 août 2021 sous la forme (i) d'un paiement en espèces de 500 000 $ (le « Paiement en espèces »), et (ii) de l'émission d'un nombre d'actions ordinaires de Falco d'une valeur totale de 500 000 $ (les « Actions de contrepartie ») basée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires pour la période de cinq jours de bourse se terminant deux jours ouvrables avant la date du Paiement en espèces, sous réserve d'un prix minimum de 0,30 $ par action ordinaire conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), donnant lieu à un maximum de 1 666 667 Actions de contrepartie pouvant être émises en vertu de la Convention d'option.

Suivant l'exercice de l'Option par la Société, (i) First Quantum transférera les Propriétés à la Société; (ii) la Société assumera les passifs environnementaux historiques et éventuels liés à l'ancien site minier des Propriétés ; et (iii) First Quantum effectuera des paiements en espèces à la Société représentant le remboursement du prix de l'Option, ainsi que des paiements additionnels totalisant 3 500 000 $ (500 000 $ à la date du transfert des Propriétés et 1 000 000 $ à chacun des trois anniversaires consécutifs). L'Option est exerçable jusqu'au 31 décembre 2022.

First Quantum retiendra une redevance nette de fonderie de 2 % sur toute production issue de la région représentée par les concessions minières 177 et 517, lesquelles font parties des Propriétés.

La Convention d'Option a été conclue sans lien de dépendance entre les parties. Celle-ci demeure assujetti à l'approbation de la Bourse à l'égard de l'émission des Actions de contrepartie. Tous les titres émis dans le cadre de la Convention d'option seront assujettis à une période de détention de quatre mois conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd'hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de la Société avec une participation de 18,2 %.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur des relations avec les investisseurs

416-274-7762

rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, en particulier la capacité de Falco à satisfaire à toutes les exigences de la Convention d'option, y compris l'acquisition des Propriétés par Falco, l'utilisation envisagée des Propriétés par Falco et les approbations réglementaires devant être obtenues dans le cadre de l'exercice de l'Option, ainsi que le moment de l'exercice de l'Option. Ces déclarations sont basées sur les informations actuellement disponibles à la Société et la Société ne fournit aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. La survenance de tels événements ou la réalisation de ces énoncés prospectifs est soumise à un certain nombre de facteurs de risque, y compris, sans s'y limiter, le défaut de Falco de satisfaire aux exigences de la Convention d'option ou d'obtenir les approbations réglementaires requises, ainsi que les autres facteurs de risque identifiés dans la notice annuelle de Falco et d'autres documents d'information continue disponibles à www.sedar.com.

Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, il importe de ne pas se fier indûment à ces énoncés, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou que ceux-ci se produiront tout simplement. Sauf lorsque requis par la loi applicable, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.