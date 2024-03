Falcon Metals Limited est une société d'exploration aurifère basée en Australie. Les projets de la société comprennent les projets aurifères Pyramid Hill, Viking et Mount Jackson. Le projet aurifère de Pyramid Hill couvre une superficie d'environ 5 000 kilomètres carrés (km2) dans la région de Bendigo, dans l'État de Victoria. Le projet aurifère de Pyramid Hill comprend trois districts dans la zone nord de Bendigo couverte par le bassin de Murray : Muckleford, Mt William et Percydale. Le projet Viking est situé à plus de 30 kilomètres à l'est de la commune régionale de Norseman, dans la province métamorphique à haute teneur d'Albany-Fraser. Il comprend un permis d'exploration (E63/1963) et une demande de permis (E63/1994), pour une superficie totale de plus de 307,6 km2. Le projet Mount Jackson est situé à environ 350 km au nord-est de Perth et à 110 km au nord-nord-ouest de la commune régionale de Southern Cross. La zone du projet est située à l'extrémité nord de la ceinture de Southern Cross, où elle converge avec la zone de cisaillement régionale de Koolyanobbing.

Secteur Or