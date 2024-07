FalconStor Software a annoncé la certification de StorSafe et StorGuard avec IBM Storage Ceph, accélérant ainsi le " voyage vers l'IA " des clients grâce à l'amélioration de l'accès, de la migration et de la disponibilité des données. Les solutions de FalconStor, StorSafe et Stor Guard, offrent une suite complète d'optimisation, de virtualisation et de protection des données et des sauvegardes, des déploiements sur site aux déploiements hybrides et multi-cloud. IBM Storage Ceph est une solution de stockage unifié définie par logiciel et évolutive, conçue pour prendre en charge les lacs de données pour IBM w Watsonx.

et les charges de travail d'IA de nouvelle génération. Ensemble, ces solutions assurent l'accès aux applications d'entreprise, la migration des données, la protection et la disponibilité, permettant aux clients d'exploiter leurs magasins de données massifs pour relever des défis auparavant insolubles à l'aide de l'IA générative. IBM a certifié FalconStor StorSafe avec Storage Ceph, l'offre de lac de données d'IA sur site d'IBM, garantissant ainsi la compatibilité et le support complet d'IBM.

StorSafe est la seule solution certifiée, vendue et supportée par IBM pour l'optimisation des sauvegardes avec IBM Power Virtual Server, disponible via le catalogue IBM Cloud. Désormais, avec la certification pour IBM Storage Ceph, les clients peuvent tirer parti des deux solutions pour une solution de sauvegarde de classe entreprise. StorSafe s'intègre avec n'importe quel logiciel de sauvegarde sur IBM Power (IBM i/AIX/Linux) ou sur des systèmes d'exploitation hétérogènes mixtes, en utilisant une compression avancée et une déduplication brevetée au niveau des blocs pour optimiser les opérations de sauvegarde et de restauration tout en simplifiant les migrations de charges de travail et de données.

Le stockage objet IBM Storage Ceph est désormais pris en charge en tant que cible d'exportation d'archives sur bande pour StorSafe, offrant aux clients un stockage à faible coût pour l'archivage des données de sauvegarde historiques. StorGuard est désormais certifié avec Storage Ceph : FalconStor a certifié StorGuard avec Storage Ceph, garantissant une intégration transparente et un support complet par FalconStor. StorGuard permet la virtualisation du stockage, la continuité des activités, la haute disponibilité, le basculement des systèmes et la migration des données.

Les principales fonctionnalités apportées à Storage Ceph par StorGuard sont les suivantes : La prise en charge de Fibre Channel et iSCSI permettant la connexion des applications d'entreprise à Storage Ceph ; la mobilité des données via la migration d'environnements de stockage hétérogènes vers Storage Ceph ainsi que vers le cloud ; la protection des données dans des environnements hybrides et multi-cloud ; un déploiement rapide et facile ainsi qu'une gestion simplifiée. IBM Storage Ceph offre un moyen efficace de construire un lac de données pour IBM w Watsonx.data et les charges de travail d'IA de la prochaine génération. Il est hautement évolutif, sans point de défaillance unique, et peut prendre en charge des pétaoctets de données et des milliards d'objets.

StorGuard renforce les capacités de Storage Ceph en élargissant la prise en charge des applications d'entreprise, en facilitant la migration des données à partir d'un stockage non Ceph et en garantissant une protection complète des données et une haute disponibilité. Voyage vers l'IA : FalconStor StorSafe et StorG fournissent des solutions complètes pour les environnements IBM Storage Ceph, y compris la protection optimisée des données, la migration des charges de travail, la sauvegarde et la reprise après sinistre dans le nuage hybride, la récupération des ransomwares, la virtualisation du stockage, la haute disponibilité et la capacité de basculement. Ensemble, ils fournissent aux clients les éléments essentiels pour développer et déployer des solutions stratégiques d'IA.

En intégrant ces technologies, FalconStor et IBM donnent aux entreprises les moyens de gérer efficacement leurs données et de libérer tout le potentiel des connaissances et de l'innovation pilotées par l'IA.