Données financières JPY USD EUR CA 2022 106 Mrd 834 M 781 M Résultat net 2022 8 142 M 64,0 M 59,9 M Tréso. nette 2022 21 071 M 166 M 155 M PER 2022 31,1x Rendement 2022 1,62% Capitalisation 253 Mrd 1 992 M 1 865 M VE / CA 2022 2,19x VE / CA 2023 1,97x Nbr Employés 1 277 Flottant 59,4% Graphique FANCL CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FANCL CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 2 100,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 172,73 JPY Ecart / Objectif Moyen 51,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kazuyuki Shimada Manager-New Business Megumi Morii Manager-Finance & Accounting Nobuyuki Uematsu Senior Executive Officer & GM-Group IT Tomochika Yamaguchi Representative Director & Head-Group Operations Junji Nagasaka Senior Executive Officer & GM-Administration Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FANCL CORPORATION -38.78% 1 992 L'ORÉAL -26.26% 176 059 KAO CORPORATION -16.27% 18 770 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -19.96% 16 120 YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD -10.09% 10 943 AMOREPACIFIC CORPORATION -5.99% 7 795