Fandango Holdings PLC - société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les secteurs de l'industrie et des services - signe un accord en vue d'acquérir European Battery Metals Ltd. Elle déclare que l'acquisition constituera une prise de contrôle inversée si elle a lieu, ce qui signifie que les actions de Fandango resteront temporairement suspendues. Ajoute que sa transaction d'acquisition de Radair Ltd a été résiliée avec effet immédiat, après avoir annoncé en 2021 des plans d'acquisition de la société basée aux Bahamas dans le cadre d'une opération de prise de contrôle inversée.

Cours actuel de l'action : suspendu

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

