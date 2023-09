ABB investit 280 millions de dollars dans une nouvelle usine de robotique en Suède, a annoncé mercredi le groupe suisse d'ingénierie et de technologie, afin de répondre à la demande croissante déclenchée par les clients qui déplacent leur production d'Asie vers leurs marchés nationaux.

ABB, dont les produits vont des moteurs et entraînements industriels aux chargeurs pour véhicules électriques, construira la nouvelle usine sur son site de Vasteras, dans l'est de la Suède.

Le nouveau site, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, aura une capacité de production supérieure de 50 % à celle de son ancien site et emploiera 1 300 personnes, a indiqué ABB.

"L'investissement dans notre nouveau campus est motivé par la demande des clients et la croissance prévue du marché", a déclaré Björn Rosengren, PDG d'ABB, dans un communiqué.

ABB a déclaré que le marché européen de la robotique et de l'automatisation devrait croître de 7 % par an entre 2023 et la fin de 2027, grâce aux entreprises qui ramènent leur production d'Asie.

L'entreprise, qui est en concurrence avec la société japonaise Fanuc Corp et la société chinoise Kuka, fournit des robots à des sociétés telles que BMW, Scania et Volkswagen.

Les fabricants réagissent à l'augmentation des incitations gouvernementales, l'Union européenne ayant assoupli en début d'année les règles relatives aux aides d'État pour permettre aux gouvernements nationaux de l'Union d'égaler les subventions offertes dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden, d'un montant de 369 milliards de dollars, aux États-Unis.

Les tensions croissantes entre Washington et Pékin ont également incité certaines entreprises à repenser leur empreinte industrielle et à rapprocher leurs usines de leur pays d'origine.

ABB a déclaré qu'elle souhaitait également servir ses clients avec davantage de produits fabriqués localement, un sujet d'actualité après que les entreprises ont souffert de goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Les clients investissent également dans les robots car ils sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

"Ce nouveau campus est essentiel pour soutenir nos clients européens qui accélèrent leurs investissements dans la robotique et l'IA en raison de la relocalisation de l'industrie, de l'évolution vers des chaînes d'approvisionnement plus durables et des pénuries de main-d'œuvre à long terme", a déclaré Sami Atiya, président du domaine d'activité Robotique et Automatisation discrète d'ABB.

"Notre Robotics Campus nous aidera à servir nos clients plus efficacement et à soutenir les secteurs nouveaux et existants tels que l'automobile, l'électronique, la logistique, les soins de santé, le commerce électronique et les produits pharmaceutiques pour libérer tout le potentiel de l'automatisation."