Far East Hospitality Trust (Trust) est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. L'activité principale du Trust est d'investir dans des biens immobiliers productifs de revenus à Singapour, utilisés principalement pour l'hôtellerie et/ou à des fins liées à l'hôtellerie, avec l'objectif principal d'atteindre un niveau de rendement attractif à partir des revenus locatifs et de la croissance du capital à long terme. La fiducie exerce ses activités dans deux secteurs : les hôtels et les résidences avec services, ainsi que les unités de vente au détail, les bureaux et autres. Il possède environ 12 propriétés, dont neuf hôtels et trois résidences avec services. Son portefeuille compte 2 775 chambres d'hôtel et 240 unités de résidence avec services. Ses hôtels comprennent l'Oasia Hotel Downtown, l'Oasia Hotel Novena, le Rendezvous Hotel Singapore, le Vibe Hotel Singapore Orchard, le Village Hotel Albert Court, le Village Hotel Bugis et le Village Hotel Changi. Ses résidences avec services comprennent Adina Serviced Apartments Singapore Orchard et Village Residence Robertson Quay.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé