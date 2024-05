FAR Limited est une société australienne d'exploration et de développement pétrolier et gazier qui possède des actifs de grande valeur en Afrique de l'Ouest et en Australie. En Afrique de l'Ouest, la société détient un portefeuille de licences d'exploration en Gambie et en Guinée-Bissau. Elle détient également des terrains entourés de systèmes pétroliers dans l'État d'Australie occidentale. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Lightmark Enterprises Pty Ltd, la société détient une participation de 100 % dans le permis d'exploration pétrolière WA-458-P, qui se trouve dans le sous-bassin prolifique de Dampier, producteur de pétrole, le long de la plate-forme nord-ouest de l'Australie. La société au Sénégal, qui comprend les puits d'exploration FAN-1 et SNE-1. en Guinée-Bissau, qui comprend les licences offshore Sinapa (bloc 2) et Esperanca (blocs 4A et 5A). La société détient des intérêts dans des permis d'exploration au large de l'Australie occidentale, notamment les permis WA-457-P et WA-458-P. La société est présente dans les secteurs du pétrole et du gaz et de la transition énergétique.