Bullish : annonce son intention d'entrée à la Bourse de New York

Bullish, une tech spécialisée dans le développement de services financiers pour le secteur des actifs numériques, a annoncé son intention d'entrer à la Bourse de New York par le biais d'une fusion avec Far Peak Acquisition Corporation (NYSE: FPAC), une société d'acquisition à vocation spécifique ("SAVS"). Bullish s'apprête à lancer une plateforme de cryptodevises révolutionnaire et réglementée offrant de vastes liquidités prévisibles et dotée d'une technologie permettant aux investisseurs particuliers et institutionnels de générer des rendements à partir de leurs actifs numériques.

Le regroupement d'entreprise de Bullish et Far Peak représente à la signature une valeur de fonds propres pro forma d'environ 9,0 milliards USD à 10 USD par action, qui sera ajustée à la clôture de l'opération en fonction de la cotation des actifs crypto autour de cette date. Le produit inclut une encaisse nette en fiducie d'environ 600 millions USD (en l'absence de rachats) et 300 millions USD engagés en investissement privé dans des fonds propres publics ("PIPE") ancrés par EFM Asset Management, avec la participation de fonds et comptes gérés par BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy Digital et plusieurs autres investisseurs institutionnels de renom.

L'opération devrait être clôturée d'ici la fin de l'année 2021 et est soumise à l'approbation des actionnaires de Far Peak et aux conditions de clôtures usuelles, y compris les autorisations réglementaires. Les conseils d'administration de Bullish et de Far Peak ont approuvé à l'unanimité la proposition de transaction.

Far Peak est une SAVS spécialisée dans l'introduction en bourse de sociétés financières et de fintechs de premier plan. Thomas W. Farley, PDG et président du conseil de Far Peak, qui a précédemment occupé la fonction de président de la Bourse de New York, apporte 15 années d'expérience dans le leadership boursier mondial. Une fois l'opération finalisée, le PDG de Far Peak Thomas W. Farley deviendra PDG de Bullish, et le PDG de Block.one Brendan Blumer sera nommé président du conseil de Bullish.

Axé sur les services financiers innovants, Bullish se fixe pour mission de repenser la bourse traditionnelle au profit des détenteurs d'actifs, des traders et de l'intégrité des marchés. À l'heure où les institutions se tournent de plus en plus vers les devises numériques, Bullish cherche à rendre cette catégorie d'actifs plus accessible et plus fructueuse pour les investisseurs, tout en développement l'infrastructure de prochaine génération qui répondra à leurs besoins.

"Nous pensons que les outils d'équilibrage de portefeuille en temps réel, les vastes liquidités prévisibles et la sécurité et la conformité inégalées de Bullish représentent une approche boursière novatrice et peuvent redéfinir la manière dont les investisseurs échangent et gèrent leurs actifs numériques", déclare Brendan Blumer, PDG de Block.one. "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Far Peak et d'introduire Bullish sur les marchés publics afin de proposer à nos clients l'opportunité de détenir une partie de notre entreprise."

Dans les semaines à venir, la plateforme Bullish lancera un programme pilote privé qui débouchera sur son lancement public, prévu courant 2021. Dans le cadre du programme pilote, les participants pourront tester et découvrir la plateforme dans un environnement de marché simulé, en bénéficiant notamment d'innovations exclusives, comme les fonctionnalités Bullish Hybrid Order Book et Liquidity Pools, conçues pour fournir une liquidité profonde et déterministe, ainsi que d'une expérience de courtage intuitive reposant sur une sécurité et une vérifiabilité sans pareil.

"Bullish est synonyme d'un avenir prometteur pour les services financiers", déclare Thomas W. Farley, président du conseil et PDG de Far Peak. "Avec l'intérêt croissant des acteurs institutionnels et des traders les plus accomplis, il est crucial de repenser les infrastructures actuelles. Bullish se positionne favorablement pour générer une valeur stratégique pour ses actionnaires potentiels en capitalisant sur les tendances des marchés et en plaçant l'innovation technologique au cœur de son identité. Nous ne sommes encore qu'aux débuts du marché des cryptomonnaies et je suis ravi de faire partie de l'équipe Bullish, qui révolutionnera l'avenir des actifs numériques grâce à des technologies financières de pointe."

L'année dernière, Bullish a reçu une injection de capital de départ de Block.one d'un montant de 100 millions USD et des actifs numériques constitués de 164 000 BTC et 20 millions EOS, et a clôturé un cycle d'investissement de 300 millions USD précédemment annoncé. Bullish est soutenu par un panel d'investisseurs et d'acteurs incontournables dans le domaine du capital-risque, notamment Thiel Capital and Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Apeiron Investment Group de Christian Angermayer, Galaxy Digital, et la banque d'investissement internationale Nomura.

Jefferies LLC agit en qualité de conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux exclusif auprès de Bullish. Kirkland & Ellis agit en qualité de conseiller juridique aux États-Unis auprès de Bullish. Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc., Berenberg Capital Markets LLC et Galaxy Digital Partners LLC agissent en qualité de co-agents de placement auprès de Far Peak pour le PIPE. Morgan, Lewis & Bockius LLP agit en qualité de conseiller juridique auprès de Far Peak, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit en qualité de conseiller juridique auprès des administrateurs indépendants de Far Peak. Latham & Watkins LLP agit en qualité de conseiller juridique auprès des agents de placement pour le PIPE.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web des relations avec les investisseurs de Bullish, y compris une présentation de l'activité de Bullish et une vidéo avec Brendan Blumer et Thomas W. Farley.

À propos de Bullish

Axé sur le développement de produits et services destinés au secteur des actifs numériques, Bullish a repensé la bourse traditionnelle au profit des détenteurs d'actifs, des courtiers et de l'intégrité des marchés. Soutenue par la trésorerie du groupe, la nouvelle génération de plateformes de Bullish allie une grande liquidité, une tenue de marché automatisée et une sécurité et une conformité inégalées afin d'accroître l'accessibilité aux actifs numériques pour les investisseurs. La plateforme Bullish est exploitée par Bullish (GI) Limited et prévoit d'être pleinement réglementée.

À propos de Far Peak Acquisition Corporation

Far Peak Acquisition Corporation a été créé en vue d'une fusion, d'un échange de capital-actions, d'une acquisition d'actifs, d'un achat d'actions, d'une réorganisation ou d'un regroupement d'entreprise dans les secteurs de la fintech, de la technologie et des services financiers. La Société est adossée à Far Peak LLC, elle-même détenue par Thomas W. Farley, président du conseil et PDG de la Société, et par David W. Bonanno, directeur financier de la Société. En outre, des fonds et comptes gérés par BlackRock ont réalisé un investissement d'ancrage dans la Société.

À propos de Block.one

Block.one est une société d'actifs et de placements qui crée, incube et investit dans des entreprises qui génèrent de la confiance dans les transactions, de la transparence dans les systèmes et de l'efficience dans la façon dont le monde fonctionne. Grâce à une affectation stratégique de capital et des entités pionnières, Block.one a financé plus de 100 entrepreneurs innovants à ce jour. Bullish et Voice, les sociétés du groupe Block.one, procurent les outils nécessaires pour optimiser l'intégrité des services financiers et de l'écosystème des réseaux sociaux. Block.one est l'éditeur d'EOSIO, un logiciel blockchain open source hautement performant, conçu pour prendre en charge et exécuter une infrastructure numérique sécurisée, conforme et prévisible.

Dirigé par des spécialistes de l'innovation, Block.one reçoit le soutien de certains des investisseurs les plus accomplis de notre génération. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur B1.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse inclut - et les déclarations orales formulées périodiquement par des représentants de FPAC et Bullish Global peuvent être considérées comme - des "énoncés prospectifs" au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs portent généralement sur des événements futurs ou sur la performance financière ou opérationnelle future de FPAC ou Bullish. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que "s'attendre à", "prévoir", "estimer", "anticiper", "penser", "prédire", "potentiel" ou "continuer", les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou des formulations négatives ou variations de ces termes, ou une terminologie similaire. En outre, ces énoncés prospectifs comprennent notamment des déclarations relatives à la stratégie commerciale, aux ressources en liquidités, aux produits ou services actuels ou potentiels, ainsi qu'à l'opportunité de marché de Bullish Global. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur des estimations et hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par FPAC et sa direction, et par Bullish Global et sa direction, le cas échéant, sont intrinsèquement incertaines. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent: (1) tout événement, changement ou circonstance pouvant conduire à la résiliation des accords définitifs du regroupement d'entreprise; (2) le résultat de toute action en justice pouvant être lancée contre FPAC, Bullish ou Bullish Global ou autres à la suite de l'annonce du regroupement d'entreprise; (3) l'incapacité de réaliser le regroupement d'entreprise en raison de l'incapacité d'obtenir l'approbation des actionnaires de FPAC ou de satisfaire d'autres conditions de clôture; (4) les changements à la structure proposée du regroupement d'entreprise qui pourraient être requis ou appropriés en raison des lois ou réglementations en vigueur; (5) la capacité de Bullish à répondre aux normes de cotation applicables à la suite de la réalisation du regroupement d'entreprise; (6) le risque que le regroupement d'entreprise perturbe les plans et les opérations actuels de Bullish Global suite à l'annonce et à la réalisation du regroupement d'entreprise; (7) la capacité de reconnaître les avantages anticipés du regroupement d'entreprise, qui pourrait être affecté par, entre autres choses, la concurrence, la capacité de la société fusionnée à se développer et à générer une croissance rentable, à maintenir ses relations avec ses clients et fournisseurs et à conserver les membres de sa direction et ses collaborateurs clés; (8) les coûts liés au regroupement d'entreprise; (9) les changements dans les lois ou réglementations applicables; (10) la possibilité que Bullish soit impacté négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels; (11) l'impact de la COVID-19 sur l'activité de Bullish Global et/ou la capacité des parties à réaliser le regroupement d'entreprise; et (12) d'autres risques et incertitudes décrits dans les sections intitulées "Risk Factors" et "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" du Prospectus IPO de FPAC daté du 2 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 3 décembre 2020, dans la section intitulée "Risk Factors" du rapport trimestriel de FPAC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2021, ainsi que tout autre risque et incertitude figurant dans la déclaration de procuration/le prospectus déposé après la date des présentes. En outre, il pourrait exister des risques supplémentaires dont Far Peak ou Bullish Global n'ont pas actuellement connaissance, ou que Far Peak ou Bullish Global ne considèrent pas actuellement comme significatifs, également susceptibles de provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Aucun élément du présent communiqué ne peut être considéré comme l'affirmation que les énoncés prospectifs mentionnés se réaliseront ou que des résultats projetés dans les énoncés prospectifs se réaliseront. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés. FPAC, Bullish et Bullish Global rejettent toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs.

Informations importantes et où les trouver

Le présent document ne contient pas toutes les informations qui doivent être prises en compte à propos de la proposition de regroupement d'entreprise. Il ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange, de titres. Aucune vente de titres ne peut être réalisée dans une juridiction dans laquelle une offre, une vente ou un échange serait illégal avant enregistrement ou accréditation en vertu de la législation de la juridiction en question. Il n'est pas destiné à former le fondement d'une décision d'investissement ni d'aucune autre décision à l'égard de la proposition de regroupement d'entreprise. Dans le cadre de la proposition de regroupement d'entreprise, Bullish projette de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (la "SEC") une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 (la "Déclaration d'enregistrement"), qui contiendra une version préliminaire de la déclaration de procuration / du prospectus concernant le regroupement d'entreprise. La version définitive de la déclaration de procuration / du prospectus et d'autres documents pertinents seront envoyés par voie postale aux actionnaires de FPAC à une date d'enregistrement qui sera fixée aux fins d'un vote sur le regroupement d'entreprise. Les actionnaires de FPAC et les autres personnes intéressées sont invités à lire, une fois disponibles, la version préliminaire de la déclaration de procuration / du prospectus et tout amendement, ainsi que la version définitive de la déclaration de procuration / du prospectus en rapport avec la sollicitation de procurations pour l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra pour approuver les opérations envisagées dans le cadre de la proposition de regroupement d'entreprise étant donné que ces documents contiendront des informations importantes à propos de Bullish, FPAC et des opérations proposées. Les actionnaires pourront également obtenir gratuitement un exemplaire de la version préliminaire de la déclaration de procuration / du prospectus et de la version définitive de la déclaration de procuration / du prospectus une fois qu'elles seront disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse http://sec.gov ou par demande écrite adressée à: Far Peak Acquisition Corp., 511 6th Ave #7342, New York, NY 10011.

UN INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS ICI N'A NI ÉTÉ APPROUVÉ NI DÉSAPPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÈGLEMENTATION. AUCUNE AUTORITÉ NE S'EST PRONONCÉE SUR LES MÉRITES DE L'OFFRE OU LA PRÉCISION OU LA PERTINENCE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES. TOUTE DÉCLARATION À L'EFFET CONTRAIRE EST UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Participants à la sollicitation

FPAC, Bullish, Bullish Global et leurs administrateurs dirigeants exécutifs, autres membres de la direction et employés respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations à l'égard de l'opération potentielle décrite dans le présent communiqué, conformément au règlement de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et dirigeants exécutifs de FPAC sont stipulées dans le Prospectus IPO de FPAC daté du 2 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 3 décembre 2020. Les informations relatives aux autres personnes qui pourraient, en vertu du règlement de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires en rapport avec l'opération potentielle et une description de leurs intérêts seront stipulées dans la Déclaration d'enregistrement au moment où elle sera déposée auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources mentionnées ci-dessus.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une déclaration de procuration ni une sollicitation de procuration, un consentement ou une autorisation à l'égard d'aucun titre ou de l'opération potentielle, et ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Bullish ou FPAC, et aucune vente de ces titres ne peut être réalisée dans un état ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou accréditation en vertu de la législation de l'état ou de la juridiction en question. Aucune offre de titres ne peut être formulée, sauf par voie d'un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act.

