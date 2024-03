Faraday Copper Corp. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'avancement de son projet de cuivre phare en Arizona, aux États-Unis. Les projets de la société comprennent le projet Copper Creek et le projet Contact Copper. Le projet Copper Creek est un gisement de cuivre porphyrique de trois kilomètres de long situé dans le comté de Pinal, à moins de deux heures au nord-est de Tucson, en Arizona. Le projet Copper Creek s'étend sur environ 65 kilomètres carrés et possède un riche passé d'exploration et d'exploitation minière sur des concessions brevetées et non brevetées. Le projet Contact Copper est un projet d'oxyde de cuivre en phase de préfaisabilité situé sur environ 21 kilomètres carrés de propriété privée entre les villes de Wells et Jackpot dans le nord du Nevada. Il se compose d'environ 155 titres de propriété brevetés sur plus de trois kilomètres carrés et de 219 titres de propriété non brevetés sur plus de 17 kilomètres carrés.

