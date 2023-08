Faraday Future Intelligent Electric Inc. a annoncé que le conseil d'administration de la société a nommé à l'unanimité Lev Peker comme membre du conseil d'administration et comme membre et président du comité d'audit du conseil d'administration. M. Peker est un cadre supérieur expérimenté dans le domaine de l'automobile et de la vente au détail qui a occupé le poste de PDG et siégé au conseil d'administration de diverses organisations publiques et privées. Il a une mentalité axée sur les résultats et une solide expérience en matière de redressement d'entreprises et d'organisations à rythme élevé.

M. Peker est actuellement PDG de PartsiD, une plateforme de commerce numérique de premier plan pour le marché secondaire de l'automobile. Auparavant, M. Peker était PDG de CarLotz, un détaillant national de consignation de voitures d'occasion (qui a récemment fusionné avec Shift Technologies). Avant cela, M. Peker a été PDG de CarParts.com de 2019 à 2022, où il a supervisé un doublement du chiffre d'affaires annuel, une amélioration de l'EBITDA de près de quatre fois et une augmentation de la capitalisation boursière de plus de 500 %.

Il a également dirigé l'organisation dans le cadre d'un redressement et d'un repositionnement stratégique, tout en créant un plan triennal visant à accroître l'efficacité opérationnelle, à maximiser les stocks et à améliorer l'expérience client. Au cours de sa carrière, M. Peker a également occupé divers postes de direction chez Adorama, Sears Holdings Corporation et US Auto Parts. M. Peker est expert-comptable, titulaire d'un MBA de l'Anderson School of Management de l'UCLA et d'un BS en comptabilité de la Marshall School of Business de l'USC.

Le 31 juillet 2023, Adam He a présenté une lettre de démission en tant que président intérimaire du conseil d'administration, membre du conseil d'administration et membre du comité d'audit, du comité de rémunération, du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise et du comité de sélection, avec effet immédiat.