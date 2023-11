Faraday Future Intelligent Electric Inc. a annoncé son entrée sur le marché du Moyen-Orient avec la signature d'accords de coopération stratégique avec Master Investment Group et Siraj Holding LLC, et le lancement de la marque FF. La société prévoit de lancer un modèle en édition limitée, le FF 91 2.0 Futurist aiFalcon, adapté au marché du Moyen-Orient, dont la livraison est prévue en 2024. Une conférence de presse s'est tenue au Ritz-Carlton Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, sous la houlette de Matthias Aydt, PDG mondial de FF, en présence d'un certain nombre d'invités de marque, notamment des membres de la famille royale, des représentants du gouvernement, des entrepreneurs, des médias locaux et des partenaires de FF.

La FF 91 2.0 Futurist Alliance (modèle nord-américain) sera également exposée sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi, de renommée mondiale, à partir du 24 novembre, pendant la semaine du Grand Prix de F1 d'Abu Dhabi. Le marché du Moyen-Orient présente une opportunité passionnante pour les véhicules intelligents et autonomes et correspond bien à la technologie des produits FF et au positionnement de la marque. FF a fait des progrès significatifs en 2023 en livrant des véhicules, en générant des revenus et en augmentant le volume de production dans son usine de fabrication en Californie centrale.

La société a livré son premier FF 91 2.0 Futurist Alliance aux États-Unis en août. Renforçant encore son entrée sur le marché des véhicules électriques, la société a annoncé qu'un certain nombre de partenaires de co-création influents seraient les premiers propriétaires du véhicule. L'initiative de co-création de FF incarne l'esprit de la société, qui place ses utilisateurs au centre de toutes ses activités.

La société estime que cette stratégie lui confère un avantage concurrentiel, en garantissant que les véhicules de FF sont à la fois technologiquement avancés et profondément alignés sur les désirs et les besoins en constante évolution des clients cibles de FF. Présentation du FF 91 2.0 sur le circuit de Yas Marina d'Abu Dhabi : FF présentera son FF 91 2.0 Futurist Alliance (modèle nord-américain) à partir du 24 novembre sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi pendant le week-end du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. Le circuit Yas Marina est l'une des pistes les plus technologiquement avancées au monde et accueille chaque année le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d'Abu Dhabi.

FF 91 2.0 Futuriste aiFalcon : Le modèle en édition limitée, le FF 91 2.0 Futurist aiFalcon, sera équipé de série d'une IA privée sur mesure, d'une connectivité ultime via Super AP 5G*3, d'une formation et d'une certification à la course extrême, de caractéristiques d'identité premium telles que des badges en or/cristal des Émirats arabes unis et d'une invitation exclusive au FF ?Futurist Spire Club ? Ce modèle aiFalcon sera également disponible avec un éventail d'options d'entretien et de mise à niveau gratuites ?

comme des kits de freins en carbone céramique ? et un KIT de dynamique aérodynamique/jantes de style compétition. Plan FF All Hyper Global Racetrack Conqueror : FF a annoncé son plan de conquête mondiale des circuits de course All-Hyper, comprenant l'équipe "FF All Hyper Racing" qui sera composée de six groupes distingués : des champions du monde de course, des experts en ingénierie automobile, des scientifiques de l'IA, des dirigeants d'ateliers de modification automobile de premier plan, des célébrités, et l'équipe de FF.

Ensemble, ils collaboreront avec FF pour apporter des améliorations continues à l'"Architecture 6X4 aiHyper 2.0" de FF et à la "All-Ability aiHypercar", en apportant des améliorations technologiques dans les domaines de la Propulsion Hyper, de la Maniabilité Hyper et de l'IA Hyper. FF prévoit de s'attaquer aux circuits les plus célèbres du monde un par un.

Récemment, la FF 91 2.0 Futurist Alliance a établi un nouveau record de piste dans sa catégorie à Willow Springs International Raceway en Californie, précédemment enregistré par une Lamborghini Urus, avec un temps de 1:28.130. La FF 91 2.0 Futurist Alliance a également établi un nouveau record de piste dans la catégorie des SUV au Button Willow Raceway Park en Californie. Les utilisateurs peuvent précommander un véhicule FF 91 2.0 Futurist Alliance via l'application FF Intelligent App ou sur le site web.