Faraday Future Intelligent Electric a nommé jeudi Matthias Aydt, un initié de la société, au poste de PDG mondial, à compter du 29 septembre, alors que le fabricant de VE en difficulté se concentre sur l'augmentation de la production et la génération de revenus.

M. Aydt, qui travaille chez Faraday Future depuis plus de sept ans, remplacera Xuefeng Chen, qui a pris la tête de l'entreprise en

novembre

l'année dernière. M. Chen reprendra ses fonctions antérieures de PDG des activités de Faraday Future en Chine et assumera également un nouveau rôle en tant que vice-président exécutif de l'industrialisation mondiale de l'entreprise.

Aydt a plus de 40 ans d'expérience chez des fabricants d'équipements d'origine de luxe (OEM) dans les domaines de la fabrication, de la technologie et des opérations, et a obtenu plus de 15 brevets enregistrés au cours de sa carrière, a déclaré Faraday Future.

L'entreprise, basée à Los Angeles, est aux prises avec un manque de liquidités et a été secouée par un conflit de gouvernance avec l'un de ses principaux actionnaires. Récemment, elle a dû faire face à des retards de livraison de son véhicule FF 91 2.0 Futurist Alliance.

Au début du mois, la société a déclaré qu'elle avait observé une série de "

activités suspectes

"qui suggéraient un "effort coordonné" visant à saper son évaluation. Elle a déclaré qu'elle prendrait des mesures juridiques si elle constatait des ventes à découvert illégales ou d'autres manipulations du marché ou de la désinformation.

L'intérim de Faraday Future

de Faraday Future avait démissionné

en juillet. L'entreprise a déclaré qu'elle avait découvert certaines erreurs et qu'elle retraiterait ses rapports financiers pour 2022 et le trimestre se terminant en mars 2023. (Reportage de Deborah Sophia à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)