Faraday Future Intelligent Electric Inc. est une société d'écosystème de mobilité intelligente partagée. La société conçoit et développe des véhicules électriques intelligents et connectés. Ses technologies comprennent son architecture de plateforme variable (VPA), son système de propulsion et son système Internet, de conduite autonome et d'intelligence (I.A.I.). La VPA est une plateforme modulaire de type skateboard, qui peut être dimensionnée pour accueillir différentes configurations de moteurs et de groupes motopropulseurs, ce qui permet de développer des produits pour les segments des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux. Son système de propulsion comprend une conception à inverseur et un système de propulsion qui assure la performance de la chaîne de traction électrique. Sa technologie I.A.I. avancée offre des capacités de calcul, une connectivité Internet à haut débit, des mises à jour OTA, un écosystème ouvert pour l'intégration d'applications tierces, et un système de niveau III prêt pour la conduite autonome. Son portefeuille de véhicules de tourisme B2C comprend les séries FF 91, FF 81 et FF 71.

Secteur Fabricants de voitures et camions