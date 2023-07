Faraday Future Intelligent Electric Inc, anciennement Property Solutions Acquisition Corp, est une société d'écosystème de mobilité intelligente partagée. La société se concentre sur le développement et la création d'un écosystème de mobilité qui intègre l'énergie propre, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet. Le FF 91 est le véhicule électrique de la société.

Secteur Fabricants de voitures et camions