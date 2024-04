Faraday Technology Corp est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la conception, la fabrication et la distribution de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) et de composants correspondants. Les principaux produits de la société sont les ASIC, les wafers et les composants de propriété intellectuelle en silicium (SIP). La société est principalement impliquée dans les activités d'ingénierie non récurrentes (NRE), ainsi que dans la fourniture de produits ASIC et SIP personnalisés. Les produits sont principalement utilisés dans les communications en réseau, le multimédia, le stockage informatique et les périphériques, l'électronique grand public et les produits d'intelligence artificielle IoT. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.