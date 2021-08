Farfetch Limited : La baisse toujours d'actualité 19/08/2021 | 10:37 Tommy Douziech 19/08/2021 | 10:37 vente En cours

Cours d'entrée : 40.63$ | Objectif : 32.2$ | Stop : 45.59$ | Potentiel : 20.75% Au vu de la configuration technique actuelle du le titre Farfetch Limited, la tendance baissière ne devrait pas être remise en cause dans les séances à venir.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 32.2 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 6.37 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FARFETCH LIMITED -34.98% 14 696 ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. -25.94% 467 226 SHOPIFY INC. 31.56% 185 951 MEITUAN -31.23% 171 723 PINDUODUO INC. 0.00% 101 466 MERCADOLIBRE, INC. 5.54% 88 692 EBAY INC. 44.94% 47 344 RAKUTEN GROUP, INC. 8.65% 16 083 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED -49.27% 9 805 THG PLC -25.00% 9 781 MERCARI, INC. 12.35% 7 755

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 2 235 M - 1 914 M Résultat net 2021 -170 M - -145 M Tréso. nette 2021 468 M - 401 M PER 2021 -96,0x Rendement 2021 - Capitalisation 13 541 M 13 541 M 11 598 M VE / CA 2021 5,85x VE / CA 2022 4,58x Nbr Employés 5 441 Flottant 82,2% Prochain événement sur FARFETCH LIMITED 19/08/21 Premier semestre 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 41,49 $ Objectif de cours Moyen 60,69 $ Ecart / Objectif Moyen 46,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs José Manuel Neves Chairman & Chief Executive Officer Elliot Gilbert Jordan Chief Financial Officer Cipriano Sousa Chief Technology Officer Luis Teixeira Chief Operations Officer Dana L. Evan Independent Non-Executive Director