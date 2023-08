Farfetch Limited (Farfetch) est une plateforme technologique pour l'industrie mondiale de la mode. Les secteurs d'activité de la société sont la plateforme numérique, la plateforme de marque et les magasins. Les activités du segment Digital Platform comprennent le Farfetch Marketplace, Farfetch Platform Solutions (FPS), BrownsFashion.com, StadiumGoods.com, le Farfetch Store et d'autres canaux de vente en ligne, y compris les sites Internet respectifs des marques du portefeuille New Guards. Le segment Plate-forme numérique comprend également les ventes directes aux consommateurs de produits propres, appelées ventes de première partie. Le segment Plateforme de marque comprend le design, la production, le développement de la marque et la distribution en gros des marques détenues et licenciées par New Guards et inclut les opérations des magasins franchisés. Le segment In-Store couvre les activités des magasins qu'il exploite, notamment Browns, Stadium Goods et certaines marques du portefeuille de New Guards.

Secteur Internet