Farmacosmo SpA est une société italienne de commerce électronique de bien-être. La société se concentre sur la vente de produits pharmaceutiques par le biais d'une plateforme de commerce électronique. Elle propose des produits de différentes marques spécialisées dans la santé et le bien-être, organisés en 15 catégories, telles que Santé et pharmacie, Vitamines et suppléments, Soins dentaires, Bain et corps, Maquillage, Parfums, Bio et naturel, Animaux de compagnie et Ménage, entre autres. Ses produits comprennent des médicaments et des articles de santé, des compléments, des produits de puériculture, des produits de soins corporels et de beauté, des parfums, du maquillage, des jouets, des produits vétérinaires et des produits d'entretien ménager. La société est autorisée par le ministère italien de la santé à vendre des produits pharmaceutiques en ligne. Farmacosmo SpA exerce ses activités en Italie.