Farmaè, revenus en hausse de 46% au premier trimestre

(Alliance News) - Farmaè Spa a annoncé jeudi qu'elle a enregistré une augmentation de 46% de ses revenus au premier trimestre, à 38,8 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Les revenus dans le domaine de la consommation ont augmenté à 37,0 millions d'euros ou 47% et les revenus dans le domaine de l'industrie ont augmenté à 1,8 millions d'euros ou 25%.

Les commandes ont augmenté de 29 % pour atteindre plus de 837 000 commandes au cours du premier trimestre, contre plus de 649 000 commandes au cours de la même période de l'année précédente, y compris les commandes en ligne et dans les magasins physiques. Le ticket de caisse moyen a augmenté de 14 % en glissement annuel. Le nombre de produits vendus au premier trimestre était de 4,0 millions, soit une augmentation de 34 % par rapport aux 3,0 millions du premier trimestre 2022.

Les résultats extraordinaires de croissance de ce premier trimestre de l'année", a commenté Riccardo Iacometti, fondateur et directeur de Farmaè, "représentent la solidité de notre groupe par rapport à la poursuite du développement de notre part de leadership sur le marché de référence, et la capacité, sur les marchés récemment entrés, de travailler avec beaucoup de pertinence et de prévoyance". Enregistrer une augmentation des revenus de 46% signifie commencer l'année du bon pied, en prouvant que la trajectoire indiquée dans la récente présentation de Talea Group au marché, Digital People Oriented, représente déjà un acquis ainsi qu'une évolution prospective naturelle et physiologique".

"Le nôtre continue d'être un projet de croissance et de développement majeur qui vise à se concentrer de plus en plus sur le principe de la croissance durable, où la durabilité implique à la fois des questions liées à la rentabilité et à la durabilité dans le sens ESG. C'est le travail que nous réalisons avec tous nos collaborateurs, en commençant par l'amélioration de notre âme numérique, jusqu'à la satisfaction opportune et efficace des besoins et des désirs des personnes et des entreprises, grâce au développement de notre secteur Consommateurs et de notre secteur Industriel. Nous espérons donc que cette année sera pour nous une année de grande satisfaction, où les chiffres et les résultats représenteront concrètement ce que nous avons présenté en février dernier avec notre Talea Group".

L'action Farmaè est en hausse de 1,4 %, à 11,10 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.