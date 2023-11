Farmer Bros. Co. est un torréfacteur, un grossiste et un distributeur de café, de thé et de produits culinaires. Il dessert un large éventail de clients, notamment des petits restaurants indépendants, des opérateurs de services alimentaires et de grands acheteurs institutionnels, tels que des restaurants, des chaînes de grands magasins et de magasins de proximité, des hôtels, des casinos, des établissements de santé et des cafés gastronomiques, ainsi que des chaînes de magasins d'alimentation proposant des produits de café et de thé de marque privée et de marque grand public, et des distributeurs de services alimentaires. L'entreprise propose une gamme solide de produits, notamment des cafés biologiques, de commerce direct, du projet D.I.R.E.C.T. et d'autres cafés produits de manière durable, des thés glacés et chauds, des cappuccinos, des épices et des mélanges pour pâtisserie/biscuiterie, entre autres. Elle propose également des services à valeur ajoutée, tels que la connaissance du marché, la planification des boissons, ainsi que le placement et l'entretien des équipements. Ses produits de marque propre sont vendus principalement dans le circuit de la restauration. Ses marques comprennent Farmer Brothers, Artisan Collection by Farmer Brothers, Superior, Metropolitan, China Mist et Boyds.

Secteur Transformation des aliments