Farmer Bros. Co. est un torréfacteur de café, un grossiste, un service d'équipement et un distributeur de café, de thé et d'autres produits connexes. Ses gammes de produits comprennent du café biologique, du café issu du commerce direct et du café produit de manière durable. Avec une gamme de cafés, de thés chauds et glacés, de mélanges pour cappuccino, d'épices et de mélanges pour boulangerie/biscuiterie, la société fournit des services de planification de boissons et des produits culinaires à ses clients basés aux États-Unis. Elle sert une gamme de clients, allant des petits restaurants indépendants et des opérateurs de services alimentaires aux acheteurs institutionnels comme les chaînes de restaurants, de grands magasins et de dépanneurs, les hôtels, les casinos, les établissements de santé et les cafés gastronomiques, les chaînes d'épicerie avec du café de marque privée et des produits de café et de thé de marque grand public, et les distributeurs de services alimentaires. Ses catégories de produits et services comprennent le café torréfié et moulu, le café liquide congelé, les thés glacés et chauds aromatisés et non aromatisés, les produits culinaires, les autres boissons et les services d'installation, de réparation et de remise à neuf.

Secteur Transformation des aliments