Farmers Edge Inc. est une entreprise d'agriculture numérique basée au Canada. La société fournit des outils numériques aux cultivateurs et aux autres participants clés de la chaîne de valeur agricole. La société fournit ses propres innovations technologiques, couvrant le matériel, les logiciels et les services. En combinant des capteurs de terrain connectés, l'intelligence artificielle et l'analyse des données massives, la plateforme numérique de l'entreprise transforme les données en actions et en informations, et apporte de la valeur à tous les acteurs de l'écosystème agricole. La plateforme technologique de la société, FarmCommand, intègre des images à distance provenant de satellites avec d'autres sources de données, notamment des équipements et des capteurs de terrain, des stations météorologiques à la ferme et des données détaillées sur les sols, afin de fournir aux cultivateurs des outils de décision spécifiques et des informations sur leurs champs. Les cultivateurs peuvent également accéder à la plateforme de commerce électronique de la société pour acheter la suite de produits de solution de la société et d'autres intrants de culture disponibles sur ce marché en ligne.

Secteur Pêche et agriculture