La première pensée de Dave Duttlinger lorsqu'il a vu une bande dense de poussière brun-jaune maculer le ciel au-dessus de sa ferme de l'Indiana a été la suivante : "Je les avais prévenus que cela arriverait : Je les avais prévenus que cela arriverait.

Près de Wheatfield, dans l'Indiana, environ 445 acres de ses champs sont couverts de panneaux solaires et de machines connexes. En avril 2019, Dave Duttlinger a loué ces terres à Dunns Bridge Solar LLC, pour l'un des plus grands projets de développement solaire du Midwest.

En cet après-midi brumeux du printemps 2022, raconte M. Duttlinger, son téléphone a sonné pour répondre aux questions de voisins frustrés : Pourquoi de la poussière provenant de votre ferme se trouve-t-elle dans mon camion ? Dans ma maison ? Qui dois-je appeler pour la nettoyer ?

Selon le bail solaire de M. Duttlinger, examiné par Reuters, Dunns Bridge a déclaré qu'il ferait "des efforts commercialement raisonnables pour minimiser tout dommage et toute perturbation des cultures et des terres cultivées causés par ses activités de construction" à l'extérieur du site du projet et "n'enlèverait pas la terre végétale" de la propriété elle-même. Pourtant, les sous-traitants ont nivelé les champs de M. Duttlinger pour faciliter la construction des routes et l'installation des poteaux et des panneaux, a-t-il déclaré, malgré ses avertissements selon lesquels cela pourrait rendre la terre plus vulnérable à l'érosion.

Les équipes ont remodelé le paysage, répandant du sable fin sur de grandes étendues de terre arable riche, a déclaré M. Duttlinger. Lorsque Reuters a visité sa ferme l'année dernière et ce printemps, une grande partie de la terre sous les panneaux était recouverte de sable jaune-brun, où aucune plante ne poussait.

"Je ne pourrai plus jamais faire pousser quoi que ce soit dans ce champ", a déclaré l'agriculteur. Environ un tiers de sa ferme d'environ 1 200 acres - où sa famille cultive du maïs, du soja et de la luzerne pour le bétail - a été loué.

Le projet Dunns Bridge Solar est une filiale de NextEra Energy Resources LLC, le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable d'origine éolienne et solaire. M. Duttlinger a déclaré que lorsqu'il a contacté NextEra au sujet des dommages causés à ses terres, la société lui a répondu qu'elle examinerait les travaux de réparation nécessaires à la fin de son contrat, en 2073, conformément aux termes de l'accord.

NextEra a refusé de commenter l'affaire ou les engagements futurs qu'elle a pris à l'égard de M. Duttlinger, et Reuters n'a pas pu les confirmer de manière indépendante. Le promoteur du projet, Orion Renewable Energy Group LLC, a adressé ses questions à NextEra.

L'industrie solaire s'implante dans le Midwest américain, attirée par des loyers moins élevés, l'accès au réseau de transport d'électricité et une multitude d'incitations fédérales et nationales. La région dispose également de ce dont l'énergie solaire a besoin : de vastes champs.

Le boom des énergies renouvelables risque d'endommager certains des sols les plus riches d'Amérique dans des États agricoles clés comme l'Indiana, selon une analyse de Reuters portant sur des données fédérales, étatiques et locales, des centaines de pages de dossiers judiciaires et des entretiens avec plus de 100 spécialistes de l'énergie et des sols, des économistes agricoles, des agriculteurs et des propriétaires de terres agricoles, ainsi qu'avec des législateurs locaux, étatiques et fédéraux.

Une partie de la ferme de M. Duttlinger, y compris les parties aujourd'hui recouvertes de panneaux solaires, se trouve sur des terres classées par le ministère américain de l'agriculture (USDA) comme étant les plus productives pour la culture, selon une analyse de Reuters.

Pour les propriétaires terriens comme M. Duttlinger, la promesse de profits est attrayante. Dans l'Indiana et les États voisins, les baux d'exploitation de l'énergie solaire peuvent offrir des loyers de 900 à 1 500 dollars par acre et par an, avec des augmentations annuelles, selon une étude de Reuters sur les baux d'exploitation de l'énergie solaire et des entretiens avec quatre promoteurs de projets d'exploitation de l'énergie solaire. À titre de comparaison, le loyer des terres agricoles dans les États de l'Indiana, de l'Illinois et de l'Iowa, principaux producteurs de maïs et de soja, s'élève en moyenne à 251 dollars l'acre en 2023, selon les données de l'USDA.

Farmland Partners Inc, une société d'investissement immobilier cotée en bourse, a loué environ 9 000 acres de terres agricoles à des entreprises solaires dans tout le pays. La plupart de ces terres sont très productives, a déclaré le président exécutif Paul Pittman.

"Est-ce que je pense que c'est la meilleure utilisation de ces terres ? Probablement pas. Mais nos investisseurs nous tueraient si nous ne poursuivions pas dans cette voie", a-t-il déclaré.

Certains promoteurs de projets d'énergie renouvelable ont déclaré que tous les baux ne se transformeraient pas en projets solaires. Certains conçoivent leurs sites de manière à pouvoir cultiver entre les panneaux, tandis que d'autres, comme Doral Renewables LLC, affirment qu'ils utilisent du bétail pour paître autour des panneaux dans le cadre de la gestion de leurs terres. Les promoteurs font également valoir que dans le Midwest, où plus d'un tiers du maïs américain est utilisé pour la production d'éthanol, l'énergie solaire est essentielle pour alimenter les futurs véhicules électriques.

Certains économistes agricoles et agronomes rétorquent que le fait de retirer de la production les meilleures terres cultivables, même en petites quantités, pour le développement de l'énergie solaire et d'endommager la précieuse couche arable a un impact sur le potentiel des cultures futures aux États-Unis.

Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement et le ministère de la justice, les pratiques courantes de construction des fermes solaires, notamment le défrichage et le nivellement de vastes étendues de terre, peuvent également entraîner une érosion importante et un écoulement majeur de sédiments dans les cours d'eau en l'absence de mesures correctives adéquates.

Le développement de l'énergie solaire intervient dans un contexte de concurrence accrue pour les terrains : En 2023, il y aura 76,2 millions d'hectares d'exploitations agricoles, soit près de 8 % de moins qu'en 1997, selon les données de l'USDA, car les terres agricoles sont converties à des fins résidentielles, commerciales et industrielles.

En réponse aux conclusions de Reuters, l'USDA a déclaré que l'étalement urbain et le développement contribuaient actuellement davantage à la perte de terres agricoles que l'énergie solaire, citant des rapports du ministère de l'énergie et des recherches financées par l'agence.

CONSTRUIRE SUR DES TERRES AGRICOLES DE PREMIER CHOIX

Personne ne sait combien de terres cultivées au niveau national sont actuellement couvertes de panneaux solaires ou louées en vue d'un éventuel développement futur. Les transactions foncières sont généralement des transactions privées.

Des scientifiques du United States Geological Survey et du Lawrence Berkeley National Laboratory du ministère américain de l'énergie ont compilé une base de données des installations solaires existantes dans tout le pays. Le travail sur la base de données photovoltaïque solaire à grande échelle des États-Unis a commencé en 2020 et comprend des données sur 3 699 installations dans 47 États et le district de Columbia.

Bien que ce projet soit incomplet et en cours, Reuters a constaté qu'environ 0,02 % de toutes les terres cultivées de la partie continentale des États-Unis étaient d'une manière ou d'une autre associées à des sites de panneaux solaires au sol à grande échelle qu'ils avaient identifiés en 2021.

La puissance totale des installations solaires recensées dans l'ensemble des données représente plus de 60 gigawatts de capacité électrique. Au cours des deux années suivantes, la capacité solaire a presque triplé, selon un rapport de décembre 2023 de l'Association des industries de l'énergie solaire (SEIA) et de Wood Mackenzie.

Pour mieux comprendre les futurs schémas d'utilisation des sols, Reuters a analysé les données du gouvernement fédéral afin d'identifier les terres cultivées classées par l'USDA comme étant de première qualité, uniques ou d'importance locale ou nationale. Reuters a également examiné plus de 2 000 pages de documents relatifs à l'énergie solaire déposés auprès des bureaux d'enregistrement des comtés locaux dans un petit échantillon de quatre comtés du Midwest : les comtés de Pulaski, Starke et Jasper dans l'Indiana, et le comté de Columbia dans le Wisconsin.

Ces comtés, qui représentent une superficie légèrement supérieure à celle de l'État du Delaware, abritent certains des plus grands projets nationaux en cours de développement ou de construction. L'échantillon n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble des États-Unis, mais il donne une idée de l'impact potentiel des projets solaires dans les comtés à forte densité agricole.

Reuters a constaté que le pourcentage des terres cultivées les plus productives de ces comtés qui seront sécurisées par des sociétés d'énergie et d'énergie solaire à la fin de 2022 était le suivant : 12 % à Pulaski, 9 % à Starke, 4 % à Jasper et 5 % à Columbia.

Jerry Hatfield, ancien directeur du Laboratoire national pour l'agriculture et l'environnement du Service de recherche agricole de l'USDA, a déclaré que les résultats obtenus par Reuters dans ces quatre comtés étaient "préoccupants".

Ce n'est pas le nombre d'hectares convertis à l'énergie solaire qui est en cause", a-t-il déclaré, "c'est la qualité de l'énergie solaire qui est en cause". "Il s'agit de la qualité des terres qui cessent d'être exploitées, et de ce que cela signifie pour les économies locales, les économies des États et les capacités futures du pays en matière de production agricole.

Plus d'une douzaine d'agronomes, de chercheurs en énergies renouvelables et d'autres experts consultés par Reuters ont déclaré que l'approche adoptée pour mesurer l'impact de l'énergie solaire était juste. L'agence de presse a également partagé ses conclusions avec six développeurs solaires et entreprises énergétiques travaillant dans ces comtés. Trois d'entre eux ont déclaré que la taille de l'échantillon de Reuters était trop petite et que l'éventail des résultats était trop large pour donner une image fidèle des pratiques de l'industrie en matière d'implantation et de construction.

D'ici à 2050, pour atteindre les objectifs de décarbonisation de l'administration Biden, les États-Unis auront besoin de 1 570 gigawatts de capacité de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Selon l'étude Solar Futures Study du ministère de l'énergie, publiée en 2021, les surfaces nécessaires au développement de l'énergie solaire au sol pour atteindre cet objectif ne seront pas uniformes d'un État à l'autre, mais elles ne devraient pas dépasser 5 % de la superficie des États, à l'exception du plus petit d'entre eux, le Rhode Island, où elles pourraient atteindre 6,5 % d'ici à 2050.

Les chercheurs de l'American Farmland Trust, une organisation à but non lucratif de protection des terres agricoles qui défend ce qu'elle appelle le Smart Solar, ont prévu l'année dernière que 83 % des nouveaux projets d'énergie solaire aux États-Unis se feraient sur des terres agricoles et des ranchs, à moins que les politiques gouvernementales actuelles ne changent. Près de la moitié d'entre elles seraient situées sur les meilleures terres du pays pour la production d'aliments, de fibres et d'autres cultures, ont-ils averti.

DÉBAT SUR LES CARBURANTS

Cinq développeurs d'énergies renouvelables et entreprises d'énergie solaire interrogés par Reuters répondent que l'utilisation des terres agricoles par le secteur est trop faible pour avoir un impact sur la production alimentaire nationale dans son ensemble et qu'elle doit être mise en balance avec la nécessité de décarboniser le marché américain de l'énergie face au changement climatique.

Doral Renewables, le promoteur du projet Mammoth Solar, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, dans les comtés de Pulaski et de Starke, ne tient pas compte des rendements en maïs ou en soja dans ses décisions d'implantation.

La société examine plutôt la topographie du terrain, le zonage et la proximité d'un réseau électrique ou d'une sous-station, et essaie d'éviter les zones boisées, les fossés et les zones écologiquement sensibles, a déclaré Nick Cohen, président-directeur général de Doral.

Transférer des hectares de maïs vers l'énergie solaire ? "Je ne considère pas qu'il s'agisse de remplacer quelque chose de vital pour notre société", a déclaré M. Cohen. L'énergie solaire peut rendre les terres agricoles "plus productives d'un point de vue économique", a-t-il ajouté.

Norm Welker, agriculteur de l'Indiana, affirme qu'il a fait une meilleure affaire en louant 60 % de ses terres agricoles à Mammoth que s'il avait cultivé du maïs, dont les prix ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans cette année.

"Nous avons des montagnes de maïs, nous sommes en dessous du coût de production, et en ce moment, si vous louez des terres pour cultiver du maïs, vous perdez de l'argent", a déclaré M. Welker. "De cette façon, ma situation économique est très bonne. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago, dans le comté de Columbia (Wisconsin) et dans les comtés de Jasper, Starke et Pulaski (Indiana). Reportage de Christopher Walljasper à Chicago ; Rédaction de Caroline Stauffer et Claudia Parsons)