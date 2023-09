Farmmi Inc est une société holding basée en Chine. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans la transformation et la distribution de champignons comestibles séchés, principalement les champignons Shiitake et Mu Er, et dans le commerce d'autres produits agricoles. La société produit et vend des champignons Shiitake, des champignons Mu Er, d'autres champignons comestibles et d'autres produits agricoles tels que le riz et l'huile comestible. Elle vend également des produits agricoles non fongiques tels que des crabes et des oranges sur sa boutique en ligne Farmmi Liangpin Market ((www.farmmi.com/www.farmmi88.com)).

Secteur Pêche et agriculture