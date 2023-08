FARO Technologies, Inc. est une entreprise technologique mondiale. La société conçoit, développe, fabrique, commercialise et prend en charge des solutions de mesure, d'imagerie et de réalisation tridimensionnelles (3D) pilotées par logiciel pour les marchés de la métrologie 3D, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), de l'exploitation et de la maintenance (O&M) et de l'analyse de la sécurité publique. Elle permet à ses clients de capturer, mesurer, manipuler, interagir et partager des données 3D et bidimensionnelles (2D) du monde physique dans un environnement virtuel, puis de retranscrire ces informations dans le domaine physique. Son portefeuille se compose d'un bras de mesure portable et articulé disponible en différentes tailles, d'un ordinateur et de logiciels CAM2. Ses produits comprennent le FaroArm Quantum Max et Gage Max, le ScanArm Quantum Max - le FAROBlu, le FARO Laser Tracker et le Laser Tracker Vantage. Ses produits et solutions logicielles 3D sont utilisés pour l'inspection de composants et d'assemblages, le prototypage rapide, la rétroconception, etc.

Secteur Equipements et pièces électroniques