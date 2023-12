Faron Pharmaceuticals Ltd - société biopharmaceutique finlandaise en phase clinique - annonce que les résultats de son essai de phase 1/2 MATINS sur le bexmarilimab ont été publiés dans Cell Reports Medicine, une revue à accès libre. Selon l'essai, le bexmarilimab en monothérapie s'est avéré efficace pour contrôler la maladie et prolonger la survie des patients atteints de tumeurs solides métastatiques en phase avancée. Il a également montré que le ciblage de CLEVER-1 est sûr et bien toléré, sans effets indésirables graves, et que le bexmarilimab induit une activation des macrophages et une augmentation de la signalisation IFNy chez les patients qui ont atteint un contrôle de la maladie et une survie prolongée.

Cours actuel de l'action : 300,00 pence, en hausse de 15 % à Londres jeudi.

Evolution sur 12 mois : en baisse de 17%.

