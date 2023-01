Faron Pharmaceuticals lève 12 millions d'euros par le biais d'actions

Faron Pharmaceuticals Ltd - société biopharmaceutique de découverte et de développement de médicaments basée à Turku, Finlande - lève 12,0 millions d'euros par le placement de 3,7 millions d'actions au prix d'émission de 3,25 euros chacune. Faron affirme qu'avec ce produit et le niveau d'activité actuel, elle dispose d'un fonds de roulement suffisant jusqu'au troisième trimestre de 2023.

La raison principale du placement est d'accélérer et d'étendre le développement clinique du principal candidat médicament de la société, le bexmarilima, qui traite les hémopathies malignes, c'est-à-dire les cancers qui commencent dans les tissus formateurs de sang. Les trois principaux types de ce type de cancer sont la leucémie, le lymphome et le myélome multiple. En outre, la société cherche à renforcer sa présence aux États-Unis.

Cours actuel de l'action : 312,00 pence, en baisse de 8,2% le vendredi

Evolution sur 12 mois : + 32%

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

