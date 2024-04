Faron Pharmaceuticals Oy est une société biopharmaceutique finlandaise en phase clinique. La société a trois candidats médicaments, tous basés sur la maîtrise de la modulation immunitaire et, par conséquent, s'attaquant à des besoins non satisfaits en matière de cancer, de prévention des lésions organiques et de traitement des anomalies de la numération sanguine. L'objectif de la société est de construire l'immunothérapie du futur, c'est-à-dire d'apporter de nouveaux traitements aux patients en agissant sur le système immunitaire. Le candidat-médicament de Faron, Traumakine, est un médicament développé par la société pour prévenir les lésions de plusieurs organes et les réponses inflammatoires excessives. Un autre candidat-médicament, Haematokine, favorise l'expansion des cellules souches de la moelle osseuse. Il est développé, par exemple, pour le traitement de la neutropénie induite par la chimiothérapie (CIN). En cas de neutropénie, les patients ont moins de cellules sanguines appelées neutrophiles que la normale en raison d'un traitement anticancéreux.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale