GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Faron Pharmaceuticals lève 12 millions d'euros

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Inspecs Group PLC, hausse de 15% à 108,00 pence, fourchette à 12 mois 38,50p-400p. L'entreprise de lunettes basée à Bath, en Angleterre, prolonge le rallye de jeudi. Jeudi, Inspecs a déclaré que le commerce de l'année entière était conforme aux attentes, malgré les restrictions Covid-19 en Chine et au Vietnam. La société a prévu un chiffre d'affaires de 246,0 millions USD pour 2022, soit un niveau stable par rapport aux 246,5 millions USD de 2021. Elle a déclaré qu'à taux de change constant, les revenus ont augmenté de 9,5 %. Pour l'avenir, Inspecs a déclaré qu'elle a abordé 2023 avec un bon carnet de commandes, et elle espère continuer à rechercher des efficacités opérationnelles et à réduire les coûts le cas échéant.

AIM - LOSERS

Faron Pharmaceuticals Ltd, baisse de 5,9% à 319,80p, fourchette sur 12 mois 155p-395p. La société biopharmaceutique lève 12,0 millions d'euros grâce à un placement de 3,7 millions d'actions au prix d'émission de 3,25 euros. Faron affirme qu'avec ce produit et le niveau d'activité actuel, elle dispose d'un fonds de roulement suffisant jusqu'au troisième trimestre de 2023. La raison principale du placement est d'accélérer et d'étendre le développement clinique du principal candidat médicament de la société, le bexmarilimab.

Goldstone Resources Ltd, baisse de 8,3 % à 3,53 p, fourchette sur 12 mois : 3 p-10,75 p. La société de développement aurifère basée à Jersey, au Royaume-Uni, émet 2,4 millions de GBP de notes de prêt convertibles à Blue Gold International Ltd, qui doivent être remboursées le 30 novembre 2023. Les notes peuvent être converties à tout moment avant le remboursement en nouvelles actions ordinaires de 1p chacune dans le capital de la Goldstone à un prix de conversion de 0,0325 GBP par action. BGL reçoit également des bons de souscription pour souscrire jusqu'à 60,0 millions d'actions au prix de 0,04 GBP par action, à tout moment jusqu'au 26 janvier 2025.

