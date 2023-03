La perte annuelle de Faron Pharmaceuticals se creuse en raison de la hausse des coûts de recherche

(Alliance News) - Faron Pharmaceuticals Ltd a annoncé vendredi une perte élargie en 2022 alors qu'elle intensifie ses efforts de recherche et développement.

La société biopharmaceutique de découverte et de développement de médicaments basée à Turku, en Finlande, a déclaré que la perte avant impôts s'est élargie de 36% pour atteindre 28,7 millions d'euros en 2022, contre 21,2 millions d'euros un an auparavant. Faron Pharma ne génère pas encore de revenus.

Les frais de recherche et développement ont augmenté de 19 %, passant de 17,4 millions d'euros à 20,7 millions d'euros. Dans le même temps, les frais généraux et administratifs ont diminué de 25 %, passant de 9,9 millions d'euros à 7,5 millions d'euros, malgré l'augmentation de son effectif à 40 employés à la fin de 2022, contre 37 un an auparavant. La société a encouru une charge financière de 1,4 million d'euros en 2022, en forte hausse par rapport aux 235 000 euros de 2021.

Faron Pharmaceuticals a déclaré que l'un de ses points forts en 2022 a été la conduite réussie de deux tours de financement, levant 13,4 millions d'euros bruts au total via des investisseurs nouveaux et existants.

En outre, elle a obtenu jusqu'à 30 millions d'euros de financement par emprunt auprès d'IPF Partners, et a tiré 10,0 millions d'euros à la signature en février 2022. IPF Partners est un investisseur basé au Luxembourg qui investit, entre autres, dans des sociétés pharmaceutiques émergentes au stade commercial.

Faron a déclaré qu'un autre point fort était que "le bexmarilimab a été évalué en tant qu'agent unique dans la phase I/II MATINS chez plus de 200 patients et s'est avéré bien toléré".

Le bexmarilimab est l'immunothérapie de précision détenue à 100 % par la société, en association avec les soins standard dans les hémopathies malignes agressives, notamment la leucémie myéloïde aiguë et le syndrome myélodysplasique.

Le président-directeur général Markku Jalkanen a déclaré : "L'année dernière, nous avons accéléré le développement du bexmarilimab dans les hémopathies malignes et avons rapporté des données préliminaires passionnantes qui établissent une trajectoire solide. Nous avons également démontré une activité antitumorale convaincante chez des patients lourdement prétraités dans plusieurs types de tumeurs solides, ouvrant la voie à une combinaison avec le traitement standard dans les tumeurs solides de première ligne."

Les actions de Faron Pharmaceuticals étaient en baisse de 3,0% à 320,15 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.