(Alliance News) - Faron Pharmaceuticals Ltd a déclaré lundi qu'une étude avait montré que davantage de patients répondaient au traitement dans le cadre d'une nouvelle lecture de l'étude Bexmab axée sur le syndrome myélodysplasique, ou SMD.

Les actions de Faron ont bondi de 29 % pour atteindre 180,00 pence chacune lundi en fin de matinée à Londres.

La société de découverte et de développement de médicaments basée à Turku, en Finlande, a fourni de nouvelles données sur les patients traités au cours de la phase 1 de l'essai Bexmab en cours, qui est passé à la phase 2 pour les patients atteints du syndrome myélodysplasique à haut risque qui n'ont pas répondu à un précédent agent hypométhylant.

La société a souligné que 4/5 des patients atteints de SMD à haut risque ayant échoué avec un agent hypométhylant étaient toujours en vie après huit mois de suivi.

Markku Jalkanen, directeur général, a déclaré : "Ces données sont vraiment remarquables et confirment notre conviction que nous pourrions enfin disposer d'un traitement pour cette population de patients mal desservie. Les données confirment fortement qu'un essai d'enregistrement serait positif par rapport à n'importe quel comparateur contemporain lorsque le critère d'évaluation final est la survie. Nous attendons avec impatience l'achèvement de la phase 2 de l'étude Bexmab afin de pouvoir présenter ces données à la FDA dès que possible".

Mika Kontro, professeur associé au Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center et investigateur principal de l'étude Bexmab, a déclaré : "Nous continuons de recevoir des données encourageantes de l'essai Bexmab, avec des patients habituellement sans réponse qui entrent en rémission après un traitement par bexmarilimab et azacitidine. Bien que nous n'ayons pas encore de taux de survie médian global, il est encourageant de voir que certains patients sont en vie et, ce qui est important, jouissent d'une bonne qualité de vie même plus de 12 mois après le début du traitement. Je reste très enthousiaste quant au potentiel du bexmarilimab à améliorer considérablement les résultats pour les patients souffrant de ces maladies agressives".

Par Tom Budszus, rédacteur en chef de la rubrique Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.