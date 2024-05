Le Service des Assemblées de la Société tient à la disposition des actionnaires, à son siège social, 210 rue Saint Denis, 75002 Paris, des formulaires de vote par procuration et de vote à distance . Les actionnaires souhaitant obtenir ces formulaires de vote par procuration et de vote à distance pourront en faire la demande par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par la réglementation en vigueur. Tout formulaire de vote à distance et formulaire de vote par procuration dûment rempli et comportant les informations légalement requises, devra parvenir au siège social de la Société , 210 rue Saint Denis à Paris (75002), à l'attention du Service des Assemblées, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

De même, conformément à !'article R22-10-28 du Code de commerce, l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire mentionné à l'article L211-3du Code monétaire et financier ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application d u règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou par l'infrastructure de marché DLT, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R225-61, et annexée au formulaire de vote à dist a n ce o u de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le jeudi 6 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris. Seuls pourront participer à l'Assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par l'article R22-10-28 du Code de commerce.

