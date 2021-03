FASHIONETTE : Hauck & Aufhauser à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 94,0 M 112 M - Résultat net 2020 2,80 M 3,34 M - Tréso. nette 2020 26,2 M 31,2 M - PER 2020 64,3x Rendement 2020 - Capitalisation 184 M 219 M - VE / CA 2020 1,67x VE / CA 2021 1,32x Nbr Employés 146 Flottant 94,8% Graphique FASHIONETTE AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FASHIONETTE AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 50,00 € Dernier Cours de Cloture 29,60 € Ecart / Objectif Haut 68,9% Ecart / Objectif Moyen 68,9% Ecart / Objectif Bas 68,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FASHIONETTE AG -8.92% 219 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 15.63% 111 829 KERING SA 1.48% 88 886 FAST RETAILING CO., LTD. 3.16% 88 713 ROSS STORES, INC. 2.00% 43 710 HENNES & MAURITZ AB 27.91% 42 886