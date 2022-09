Au milieu de la morosité de la vente au détail aux États-Unis, Uniqlo brille grâce à un remaniement déclenché par COVID

Les détaillants, de Gap à Kohl's, mettent en garde contre l'effondrement de leurs marges bénéficiaires, car les clients, inquiets de l'inflation, hésitent à acheter des vêtements. Mais la marque phare de Fast Retailing a déclaré qu'elle était sur le point d'enregistrer son premier bénéfice annuel en Amérique du Nord - après 17 ans d'efforts - grâce à une refonte de sa logistique et de sa stratégie de prix, introduite pendant la pandémie, et à l'arrêt des remises.

Fast Retailing n'a pas précisé combien il allait tirer de ses 59 magasins Uniqlo dans la région, dont 43 aux États-Unis et 16 au Canada. Ce chiffre sera faible par rapport aux 290 milliards de yens (2,1 milliards de dollars) que les analystes interrogés par Refinitiv s'attendent à ce qu'il enregistre un bénéfice d'exploitation global pour les 12 mois se terminant en août grâce à plus de 3 500 magasins du groupe dans le monde.

Mais sa clientèle est en déclin dans un Japon vieillissant, et les inquiétudes s'accroissent quant à sa capacité à compter sur la Chine comme moteur de croissance. Selon les analystes, la capacité de Fast Retailing à poursuivre sa progression en Amérique du Nord sera un indicateur clé de sa capacité à se rapprocher de son objectif ambitieux de dépasser l'espagnol Inditex en tant que premier détaillant de vêtements au monde, objectif fixé par le fondateur et directeur général Tadashi Yanai.

"Uniqlo a beaucoup à prouver au cours des prochains trimestres et des prochaines années avant que nous puissions avoir la certitude que l'Amérique du Nord peut réussir à remplacer la Chine comme prochain marché de croissance d'Uniqlo", a déclaré Oshadhi Kumarasiri, analyste de LightStream Research, qui publie sur la plateforme Smartkarma.

Le chef de Fast Retailing pour l'Amérique du Nord, Daisuke Tsukagoshi, 43 ans mais déjà vétéran de l'entreprise depuis 20 ans, a déclaré dans une interview à Reuters qu'Uniqlo a utilisé la pandémie comme une chance de "tout rayer" et de repartir à zéro en Amérique du Nord. De manière critique, Uniqlo a arrêté presque toutes les remises, réapprenant essentiellement à ses clients à s'habituer aux prix fixes.

"Nos concurrents proposent des remises de 50 ou 60 %, mais nous avons fondamentalement arrêté cela", a déclaré Tsukagoshi.

Au lieu de cela, la société a remis l'accent sur les articles de vêtements de base comme les vêtements de détente et sur la gestion allégée des stocks, en mettant en place un système d'entreposage automatisé qui relie les stocks de ses magasins physiques et de ses boutiques en ligne.

UNE BONNE AFFAIRE ?

Uniqlo a également accru le recours au fret aérien, plus coûteux, afin de réduire les délais de livraison des articles populaires et d'éviter les embouteillages logistiques causés par la pandémie. Adidas et Lululemon Athletica sont parmi les autres entreprises qui ont augmenté leur utilisation du transport aérien pour contourner les goulots d'étranglement des ports maritimes.

"Nous essayons de faire entrer les produits dans l'entrepôt le plus rapidement possible, même si nous devons utiliser l'avion", a déclaré Tsukagoshi.

Il n'est pas évident de savoir dans quelle mesure les opérations de l'entreprise ont bénéficié du fait que le yen s'échange à son plus bas niveau depuis des décennies. Les recettes américaines valent beaucoup plus lorsqu'elles sont converties dans la devise japonaise, mais le coût d'achat des matériaux en yens est désormais beaucoup plus élevé.

À l'écart de l'entrepôt, les magasins de l'entreprise semblent plus lumineux et plus en phase avec les goûts américains qu'auparavant, a déclaré Neil Saunders, analyste de la vente au détail chez GlobalData. Mais Uniqlo a peut-être mal interprété le marché en ne jurant que par le discount.

"Les prix bas sont intéressants pour le consommateur américain et ils fonctionnent, mais parfois les gens aiment ces bonnes affaires, et avoir le sentiment de faire une bonne affaire", a-t-il déclaré.

"Et Uniqlo ne propose pas nécessairement cela."

XINJIANG : UN RISQUE ?

Uniqlo, plus connu pour ses polaires et ses basiques bon marché, a fait son entrée en Amérique du Nord en 2005 et prévoit maintenant d'ouvrir 30 magasins par an jusqu'à ce qu'il en atteigne 200 dans les cinq prochaines années, en quittant les grandes villes comme New York et San Francisco pour s'implanter dans des endroits plus éloignés, comme le Texas et la Floride.

La société estime que la région produira 300 milliards de yens de ventes annuelles d'ici 2027, et vise à porter les marges bénéficiaires d'exploitation à 20 %, contre plus de 5 % actuellement. Le chef de la région, Tsukagoshi, a déclaré que cela sera possible en réduisant les coûts de logistique et de marketing, et aussi grâce à des loyers plus bas en dehors des grandes villes.

Certains sont sceptiques.

Les objectifs d'expansion et de rentabilité semblent "un peu trop ambitieux" car Fast Retailing n'a pas atteint des marges de 20% même sur son marché d'origine, le Japon, a déclaré l'analyste Kumarasiri de LightStream Research.

Un risque pour les plans de l'entreprise pourrait résider dans sa dépendance à l'égard de la fabrication en Chine, où les préoccupations en matière de droits de l'homme ont tourbillonné autour du travail et du coton produit dans la région du Xinjiang.

Bien qu'il n'y ait eu aucun signe de boycott des consommateurs américains jusqu'à présent, Fast Retailing n'a pas désavoué l'utilisation du coton du Xinjiang, contrairement à ses rivaux, dont le suédois H&M. Une cargaison de chemises Uniqlo a été bloquée au port de Los Angeles l'année dernière car elle était soupçonnée de violer une interdiction sur ce matériau.

En outre, les procureurs français ont ouvert l'année dernière une enquête sur la société et trois autres détaillants soupçonnés de dissimuler des "crimes contre l'humanité" au Xinjiang. Les procureurs n'ont pas répondu à une demande de commentaire, et il n'était pas immédiatement clair quel stade l'enquête a atteint.

La société a nié les allégations et a déclaré qu'elle ne tolère pas les violations des droits de l'homme parmi les fournisseurs et les vendeurs. La Chine nie toute accusation d'abus dans la région.

(1 $ = 139,5000 yens)