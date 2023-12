Marimekko et UNIQLO lanceront une nouvelle collection de collaboration en édition limitée au début de l'année 2024. La collection associe l'art de la gravure de Marimekko à la collection LifeWear d'UNIQLO, qui propose des vêtements de tous les jours simples et de grande qualité. La capsule célèbre un habillement chaleureux et joyeux pour une nouvelle année vibrante et sera disponible dans les magasins UNIQLO et sur uniqlo.com sur tous les marchés à partir du 1er janvier 2024.

La date de lancement varie d'un pays à l'autre. La collection en édition limitée offre de la chaleur de la tête aux pieds grâce aux signatures hivernales d'UNIQLO qui reprennent les imprimés mondialement connus de Marimekko : Kivet, Kissapollo et Seireeni de Maija Isola, ainsi que Hattara de Pentti Rinta. Chaque motif, inspiré de la nature nordique, fait écho à un paysage hivernal serein dans des tons gris perle, or discret et noir intemporel.