TOKYO (Reuters) - Le groupe japonais Fast Retailing Co, propriétaire de la chaîne mondiale de vêtements Uniqlo, a enregistré une croissance de 7% de ses bénéfices au deuxième trimestre, légèrement inférieure aux estimations du marché, mais a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels.

L'entreprise, fondée et dirigée par Tadashi Yanai, l'homme le plus riche du Japon, a enregistré des résultats record au cours des deux dernières années et prévoit une nouvelle hausse de ses bénéfices cette année.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 110,4 milliards de yens (694,44 millions d'euros) au cours du trimestre clos en février, en hausse par rapport aux 103 milliards de yens l'année précédente, mais en dessous des attentes des analystes, qui tablaient sur 114,3 milliards de yens, selon les données LSEG.

Le groupe a confirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à 450 milliards de yens, mais il a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels de 20 milliards à 3,03 milliards de yens, pour refléter une croissance plus faible au cours des six premiers mois.

Connu pour ses vestes polaires et ses vêtements basiques bon marché, Fast Retailing a bénéficié d'une reprise en Chine, son plus grand marché étranger, et d'une baisse du yen à son niveau le plus bas depuis 34 ans, ce qui a augmenté la valeur de ses ventes à l'étranger.

La performance de Fast Retailing, qui possède 922 magasins en Chine continentale, est un indicateur pour les détaillants internationaux opérant dans la deuxième plus grande économie du monde.

(Reportage Rocky Swift ; version française Federica Mileo, édité par Sophie Louet)