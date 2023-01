Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, déclare que son bénéfice a baissé de 2 % au premier trimestre.

Données financières JPY USD EUR CA 2023 2 617 Mrd 19 753 M 18 372 M Résultat net 2023 239 Mrd 1 801 M 1 675 M Tréso. nette 2023 978 Mrd 7 385 M 6 868 M PER 2023 35,0x Rendement 2023 0,85% Capitalisation 8 324 Mrd 62 822 M 58 430 M VE / CA 2023 2,81x VE / CA 2024 2,51x Nbr Employés 57 576 Flottant 51,9% Graphique FAST RETAILING CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FAST RETAILING CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 81 450,00 JPY Objectif de cours Moyen 90 170,77 JPY Ecart / Objectif Moyen 10,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tadashi Yanai Director Takeshi Okazaki CFO, Director & Group Senior Executive Officer Masaaki Shintaku Independent Outside Director Toru Hambayashi Independent Outside Director Nobumichi Hattori Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FAST RETAILING CO., LTD. 1.14% 62 822 INDITEX 7.61% 89 374 KERING 10.26% 68 836 ROSS STORES, INC. 3.21% 41 252 HENNES & MAURITZ AB 13.72% 19 966 BURLINGTON STORES, INC. 8.80% 14 279