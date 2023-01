Japan Inc. accorde enfin des augmentations de salaire, mais pas à tout le monde.

Le Premier ministre Fumio Kishida a demandé à Japan Inc d'augmenter les salaires et d'inverser des décennies de stagnation des salaires qui ont comprimé la croissance de la troisième plus grande économie du monde.

Fast Retailing Co Ltd, qui possède le géant de l'habillement Uniqlo, a déclaré qu'il allait augmenter les salaires jusqu'à 40 %, alimentant ainsi les attentes des grands fabricants qui proposeront davantage lors des négociations salariales annuelles avec les syndicats au printemps.

Pourtant, les petites entreprises qui fournissent la plupart des emplois au Japon ne peuvent généralement pas augmenter les salaires, selon les propriétaires d'entreprises, les économistes et les fonctionnaires. Battues par la pandémie, les petites entreprises ont maintenant du mal à répercuter la hausse des coûts par crainte de perdre des clients.

C'est une mauvaise nouvelle à la fois pour Kishida et pour la banque centrale, qui souhaite mettre fin à des années de stimulation. L'absence de croissance générale des salaires illustre la lutte du Japon pour échapper à une spirale déflationniste qui a contraint les ménages et les entreprises à lésiner au lieu de dépenser.

"Bien sûr, nous pouvons accorder des augmentations, c'est facile, mais nous ferions faillite en deux ans", a déclaré Kawada, dont l'entreprise de Tokyo, Kowa, imprime des publicités et des brochures.

Le coût du papier a triplé l'année dernière et sa capacité à augmenter les prix est limitée par la concurrence.

"Les entreprises qui peuvent tenir bon et proposer des prix plus bas, même temporairement, obtiennent le travail", a-t-il déclaré. "Tout le monde perd de l'argent, alors il s'agit simplement de tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que les autres fassent faillite."

Kawada a fait évoluer l'entreprise fondée par son père vers la production Web et la vidéo, mais ne voit pas assez d'avenir pour la transmettre à son fils. Il envisage de la fermer lorsqu'il prendra sa retraite.

MONOZUKURI

Le plus grand groupe syndical du Japon, Rengo, a demandé une augmentation de 5 % des salaires lors des négociations de printemps et les grandes entreprises proposeraient environ 2,9 %, la plus forte hausse depuis 26 ans.

Certains membres du Tokyo Union, qui représente environ 600 travailleurs principalement dans de petites entreprises, verront "une petite augmentation, s'ils la demandent vraiment", a déclaré le président adjoint Tatsuya Sekiguchi.

L'année dernière, certains lieux de travail ont suivi le coût de la vie et très peu ont obtenu un petit supplément, a-t-il dit. De nombreux lieux de travail ne se sont toujours pas remis de la pandémie, a-t-il ajouté.

Les petites et moyennes entreprises représentent 99 % des sociétés au Japon et près de 70 % des emplois, selon une enquête gouvernementale de 2016, la dernière disponible.

Elles forment l'épine dorsale de la fabrication, ou "monozukuri", construite sur des niveaux de fournisseurs à partir de minuscules sous-traitants. Toyota Motor Corp compte quelque 60 000 fournisseurs.

Les petites entreprises veulent augmenter les salaires mais sont à la merci des clients, a déclaré Takumi Tsunoda, économiste principal à l'Institut de recherche de la banque centrale Shinkin.

"Leur plus grande inquiétude est que les clients se tournent vers un autre fournisseur. Elles ont le sentiment de ne pas avoir d'autre choix que de supporter les exigences impossibles des grandes entreprises."

Selon une enquête menée en septembre par le ministère du commerce et de l'industrie, les petites et moyennes entreprises ne répercutent que 47 % de la hausse des coûts sur les acheteurs. Ce n'est "pas suffisant" et c'est un signe que les fournisseurs supportent une grande partie du fardeau, a déclaré Hiroyuki Sameshima, fonctionnaire du ministère.

La tendance est plus apparente dans les industries comptant de nombreux petits fournisseurs. Les entreprises de camionnage, par exemple, ne peuvent répercuter que 19 % de l'augmentation de leurs coûts, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, l'organisme de surveillance du commerce équitable a nommé 13 grandes entreprises qui, selon lui, ont refusé d'accepter des prix plus élevés de la part des fournisseurs. Aucune n'a été accusée d'activité illégale, mais l'humiliation publique a été perçue comme une tentative pour les amener à payer davantage.

UNPROFITABLE

Kazeya Ono, un employé de magasin de vêtements de 28 ans, a déclaré qu'il ne peut pas imaginer que la situation salariale s'améliore un jour.

"Notre génération est née après l'éclatement de la bulle spéculative au Japon. Nous n'avons jamais vu une économie en plein essor."

En dollars, le salaire annuel moyen au Japon s'élevait à 39 711 $ en 2021, soit bien moins que la moyenne de 51 607 $ de l'OCDE et peu de changement par rapport au début des années 1990. Cela a exercé une pression sur la consommation des ménages, qui représente plus de la moitié de l'économie japonaise. (Graphique : La croissance des salaires au Japon est à la traîne par rapport à ses principaux homologues, https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/COMPANIES-WAGES/byprlremwpe/chart.png)

Les salaires réels, qui tiennent compte de l'inflation, ont connu leur plus forte baisse en huit ans.

Des augmentations salariales durables resteront insaisissables tant que de nombreuses petites entreprises non rentables subsisteront, a déclaré Masaaki Kanno, économiste en chef chez Sony Financial Group et ancien fonctionnaire de la banque centrale.

Les entreprises faibles ont été aidées par les mesures de relance du gouvernement, notamment pendant la pandémie.

Les travailleurs à bas salaire font face en réduisant leurs dépenses. Les travailleurs à temps partiel sont souvent des femmes au foyer qui font des choses comme se concentrer sur la collecte de points de fidélité pour économiser de l'argent, a déclaré Keitaro Kawakami, conseiller en recherche à l'Institut de recherche Shufu JOB.

Kawada, le propriétaire de l'imprimerie, n'a pas engagé de nouveau diplômé depuis près de 20 ans - même s'ils sont moins chers que les embauches en milieu de carrière. Il ne peut pas garantir un emploi à vie à un jeune travailleur.

"Si nous faisons faillite, ce ne sera pas seulement un problème pour moi, mais pour les employés et leurs familles", a-t-il déclaré. "Nous devons trouver un moyen de survivre en tant qu'entreprise et faire de notre mieux ensemble."

(1 $ = 128,1300 yens)