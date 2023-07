Fast Retailing Co., Ltd. est spécialisé dans la distribution d'articles d'habillement pour hommes, femmes et enfants. A fin août 2021, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 3 527 magasins répartis par enseigne essentiellement entre Uniqlo (2 312), G.U. (439), Theory (431), Comptoir des Cotonniers (153), PLST (98) et Princesse Tam.Tam (94). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (52,5%), Chine (21,4%) et autres (26,1%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires