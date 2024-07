Le groupe japonais Fast Retailing, propriétaire de la marque de vêtements Uniqlo, a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices records pour la troisième année consécutive, grâce à la vigueur des ventes dans son pays et sur certains marchés étrangers.

La société a relevé ses prévisions de bénéfices d'exploitation annuels à 475 milliards de yens (2,94 milliards de dollars) pour l'année se terminant en août, contre 450 milliards de yens précédemment, citant les fortes performances enregistrées depuis le second semestre.

"Les résultats solides ont été alimentés par UNIQLO Japon ainsi que par le segment d'activité 1 d'UNIQLO International, qui a enregistré de fortes performances en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Uniqlo est réputé pour ses vêtements de base de qualité et abordables, et Fast Retailing bénéficie de la baisse du yen à son niveau le plus bas depuis 38 ans, qui a stimulé la valeur de ses ventes à l'étranger.

La société prévoit une trajectoire de croissance agressive en Chine élargie, en Amérique du Nord et en Europe, en tirant parti d'un changement post-pandémique chez de nombreux consommateurs qui préfèrent la valeur au luxe.

Avec plus de 900 magasins en Chine continentale, Fast Retailing est une référence pour les détaillants internationaux opérant dans la deuxième économie mondiale.

Au cours des trois mois précédant le 31 mai, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 31 % à 144,7 milliards de yens par rapport à l'année précédente, dépassant la prévision consensuelle de 127,1 milliards de yens, basée sur un sondage LSEG auprès de six analystes.

Au cours de la période de neuf mois, les opérations en Grande Chine ont connu une baisse des revenus et une chute importante des bénéfices, en partie à cause de la forte performance de l'année précédente et d'un ralentissement général de l'appétit des consommateurs, a déclaré l'entreprise.

Les actions de Fast Retailing ont augmenté d'environ 26 % depuis le début de l'année, ce qui correspond à peu près à la progression de l'indice de référence Nikkei. (1 $ = 161,7100 yens) (Reportage de Rocky Swift ; Rédaction de Kim Coghill et Miral Fahmy)