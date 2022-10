Les actions japonaises franchissent un niveau clé grâce à l'essor du commerce de détail

Les actions japonaises ont augmenté mercredi, soutenues par les sociétés de vente au détail, alors que le marché a suivi le sentiment positif des pairs mondiaux sur la perspective que les banques centrales sont susceptibles de tempérer leurs politiques agressives de resserrement.

La moyenne des actions Nikkei a augmenté jusqu'à 0,81 % et a franchi la barrière psychologique des 27 000. L'indice de référence a réduit ses gains initiaux pour s'échanger en hausse de 0,35 % à 27 085,97.

L'indice plus large Topix a gagné 0,3 %.

"Il semble que l'attentisme soit de plus en plus répandu avant la publication du rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis ce soir", a déclaré un analyste de marché d'une société de valeurs mobilières nationale.

Fast Retailing Co Ltd a augmenté de 1,13% et a eu le plus grand impact positif sur le Nikkei après avoir annoncé une augmentation de 11% des ventes en glissement annuel dans les magasins Uniqlo nationaux. Le nombre de clients a diminué de 2,9 %, mais les dépenses moyennes ont augmenté de 14,4 % en raison des augmentations de prix et des ventes plus importantes des articles d'automne/hiver.

Les actions d'ABC-Mart Inc ont augmenté grâce aux bons chiffres de septembre, gagnant 4,01 % sur une augmentation des ventes de 18,1 % en glissement annuel. Le détaillant de chaussures et d'articles de sport devrait être stimulé par la prochaine Coupe du monde.

La société de vente au détail Arclands Corp a bondi de 10,53% après qu'un dépôt réglementaire ait révélé qu'un fonds lié à l'investisseur activiste Yoshiaki Murakami avait pris une participation de 5,06%.

Toyo Engineering Corp a augmenté de 1,38% et Mitsubishi Corp a grimpé de 0,26% après que l'Alaska Gasline Development Corporation a déclaré qu'elle travaillerait avec les deux sociétés pour étudier la possibilité de produire de l'ammoniac dans l'État.

Bien que tous les secteurs du Nikkei aient progressé, les gains de l'indice sont restés modestes par rapport à ceux de ses pairs, dont beaucoup ont augmenté après une hausse des taux plus faible que prévu de la Reserve Bank of Australia et des données sur l'emploi aux États-Unis.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 2,26% dans les premiers échanges, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chacun gagné plus de 3% dans la nuit.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 174 ont progressé, 41 ont reculé et 10 sont restées stables.

Nippon Sheet Glass Co Ltd a enregistré la plus grosse perte, en reculant de 2,41 %. (Reportage de Sam Byford et de l'équipe des marchés de Tokyo ; édition de Sherry Jacob-Phillips)