Les entreprises japonaises commencent à se demander si la faiblesse du yen n'est pas devenue une trop bonne chose.

La monnaie est tombée lundi à son plus bas niveau depuis 34 ans et a perdu environ un quart de sa valeur par rapport à l'envolée du dollar américain en un peu plus de deux ans.

En règle générale, un yen faible est considéré comme une aubaine pour Japan Inc., car il rend les voitures et d'autres biens moins chers à l'étranger et augmente les bénéfices lorsque les revenus provenant de l'étranger sont ramenés au pays.

Mais la faiblesse du yen a également entraîné une hausse des coûts des matières premières, des denrées alimentaires et du carburant, ce qui a eu des répercussions sur des secteurs allant des agriculteurs qui importent des engrais aux petits fabricants qui dépendent des pièces détachées provenant de Chine.

Ce sont les ménages, dont les salaires n'ont guère augmenté depuis des années, qui ont le plus souffert. Leur situation, ainsi que celle des légions de petites entreprises japonaises en difficulté, en dit peut-être plus long sur l'état de l'économie japonaise, toujours en difficulté, que l'aubaine pour les exportateurs tels que Toyota Motor ou l'ascension du marché boursier à un niveau record.

Les petites entreprises emploient sept travailleurs sur dix au Japon et sont moins à même de répercuter la hausse des coûts en augmentant leurs prix de vente sur un marché concurrentiel.

"Le yen est un peu trop faible", a déclaré Masakazu Tokura, président du puissant lobby économique Keidanren, lors d'une conférence de presse régulière la semaine dernière, quelques jours avant que la liquidation de lundi ne fasse brièvement passer la monnaie au-dessus de 160 pour un dollar.

Les niveaux actuels de la monnaie, au-delà de 150 pour un dollar, ne représentent pas la "véritable force de l'économie japonaise", a-t-il déclaré.

Les autorités japonaises sont probablement intervenues sur le marché pour soutenir le yen lundi, selon les traders, une hypothèse confirmée par les données de la Banque du Japon le lendemain, mais le yen devrait rester faible tant que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux d'intérêt à un niveau élevé.

Le yen se situait autour de 157,91 pour un dollar mercredi.

Un niveau plus "confortable" serait de 125 pour un dollar, a récemment déclaré à la presse Koji Shibata, le directeur d'ANA Holdings, qui gère la première compagnie aérienne du Japon.

Alors que les compagnies aériennes bénéficient d'un afflux de touristes attirés par la faiblesse du yen, de plus en plus de Japonais hésitent à partir à l'étranger.

"La monnaie est un handicap pour ceux qui veulent voyager à l'étranger. Les coûts plus élevés à l'étranger sont très dissuasifs", a déclaré M. Shibata.

La compagnie rivale Japan Airlines pourrait devoir augmenter ses prix, principalement sur les liaisons internationales, si les suppléments et les couvertures de change ne suffisent pas à compenser l'escalade des coûts du carburant due à la faiblesse du yen, a récemment déclaré la présidente Mitsuko Tottori lors d'une table ronde avec les médias.

Un taux de change d'environ 130 pour un dollar serait plus avantageux pour la compagnie aérienne, a-t-elle déclaré.

PAS DE MÉRIT

Si l'on considère le yen comme un indicateur de la vigueur de l'économie dans son ensemble, il est inquiétant, comme l'a souligné à plusieurs reprises Tadashi Yanai, l'homme le plus riche du Japon et le fondateur de Fast Retailing, la société mère de la chaîne de magasins de vêtements Uniqlo.

M. Yanai a déclaré que la faiblesse du yen n'avait "aucun mérite" pour un pays qui importe des matières premières du monde entier, les transforme et leur ajoute de la valeur avant de les vendre.

Il s'en tient à cette position, même si la monnaie a dopé les recettes d'Uniqlo à l'étranger. Le détaillant a une activité substantielle à l'étranger, la Chine étant son plus grand marché étranger.

Un affaiblissement excessif du yen pourrait avoir un impact sur l'économie japonaise, a déclaré Taku Minami, directeur financier de Tokyo Gas, lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

Cela pourrait à son tour avoir un effet sur les activités de l'entreprise, a-t-il ajouté.

Les dirigeants affirment également qu'indépendamment de l'augmentation des bénéfices, la volatilité de la monnaie rend plus difficile l'élaboration de plans pour l'avenir.

"La dépréciation nous procure un certain avantage pour être francs, mais à plus long terme, elle accroît l'instabilité de notre chaîne d'approvisionnement et de l'environnement commercial lui-même", a déclaré Eric Johnson, directeur général du fabricant de matériaux pour puces JSR, lors d'une conférence de presse tenue mardi.

"Comme la plupart des chefs d'entreprise, je pense que le plus important est de rechercher la stabilité et la prévisibilité.

DES PRÉVISIONS PRUDENTES

Les constructeurs automobiles japonais sont depuis longtemps connus pour s'en tenir à des prévisions monétaires conservatrices.

"Étant donné l'imprévisibilité des taux de change, il y a une tendance naturelle à vouloir éviter d'être trop optimiste dans les prévisions et d'être embarrassé plus tard", a déclaré Christopher Richter, analyste principal de l'automobile au Japon chez la société de courtage CLSA.

"Si vous vous reportez à l'histoire, vous constaterez que c'est presque toujours le cas.

Toyota avait prévu un taux de 143 yens pour un dollar pour l'exercice financier qui vient de s'achever. La société doit publier ses résultats annuels la semaine prochaine.

Étant donné qu'une variation de 1 yen par rapport au dollar représente une différence de 50 milliards de yens (317 millions de dollars) en termes de bénéfices pour Toyota, il est plus prudent d'adopter un point de vue conservateur, a déclaré Koji Endo, responsable de la recherche sur les actions chez SBI Securities, ajoutant que la plupart des constructeurs automobiles ont fixé leurs prévisions autour de 140-145 yens pour un dollar.

Depuis des années, les constructeurs japonais développent leurs activités à l'étranger, ce qui a permis de compenser en partie l'impact du yen.

Il est peu probable que la faiblesse du yen dissuade les constructeurs automobiles d'investir davantage sur les marchés étrangers, a déclaré M. Endo.

"Ce n'est pas le taux de change, mais les changements dans la réglementation d'un autre pays ou la situation politique qui peuvent entraîner un changement" dans les investissements, a-t-il déclaré.

"Le taux de change n'a pas grand-chose à voir avec cela. (1 $ = 157,9300 yens) (Reportage de Daniel Leussink et David Dolan ; Reportage complémentaire de Maki Shiraki, Yuka Obayashi, Sam Nussey et Ritsuko Shimizu ; Rédaction de Kim Coghill)