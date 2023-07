FASTENAL COMPANY : Morgan Stanley toujours négatif

Fastenal Company figure parmi les leaders nord-américains de la distribution de matériel industriel et de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de verrouillage (34%) : écrous, verrous, boulons, joints, etc. ; - équipements de protection (20,8%) ; - équipements de manutention et de stockage (13,7%) ; - outils de montage et de démontage industriels (8,4%) ; - outils pneumatiques et hydrauliques (6,5%) ; - équipements de découpage (5%) ; - matériels électriques (4,4%) ; - équipements de soudure (3,9%) ; - autres (3,3%). A fin 2022, le groupe dispose de 3 306 magasins situés essentiellement aux Etats-Unis (2 707), au Canada (276), au Mexique-Porto Rico-République Dominicaine (177) et en Europe (80). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84%), Canada et Mexique (12,7%) et autres (3,3%).

Secteur Machines et équipements industriels