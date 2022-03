Fastned B.V. : De retour sur un niveau important 16/03/2022 | 09:44 Tommy Douziech 16/03/2022 | 09:44 achat En cours

Cours d'entrée : 35.2€ | Objectif : 44.9€ | Stop : 29€ | Potentiel : 27.56% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Fastned B.V., le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 30.85 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 44.9 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FASTNED B.V. -31.47% 627 NEXTERA ENERGY -12.19% 160 906 DUKE ENERGY CORPORATION 1.71% 82 083 SOUTHERN COMPANY 0.12% 72 795 IBERDROLA, S.A. -5.38% 68 528 DOMINION ENERGY, INC. 3.13% 65 664 ENEL S.P.A. -17.41% 64 823 ORSTED A/S 2.54% 51 330 AMERICAN ELECTRIC POWER COM.. 8.03% 48 462 EXELON CORPORATION 7.00% 42 891 XCEL ENERGY 3.74% 38 220

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 12,9 M 14,1 M - Résultat net 2021 -28,0 M -30,7 M - Tréso. nette 2021 52,0 M 56,9 M - PER 2021 -22,7x Rendement 2021 - Capitalisation 572 M 627 M - VE / CA 2021 40,4x VE / CA 2022 15,0x Nbr Employés 73 Flottant - Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 33,65 € Objectif de cours Moyen 73,50 € Ecart / Objectif Moyen 118% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michiel Langezaal Chairman-Management Board Victor van Dijk Chief Financial Officer Bart Lubbers Director Hans Michels Independent Member-Supervisory Board Marieke Bax Member-Supervisory Board