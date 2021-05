Fastned B.V. : le centre de recharge le plus puissant d'Europe sera installé à Oxford avec Tesla

"Les grandes stations sont le seul moyen de fournir une capacité de charge au nombre exponentiellement croissant de VE qui arrivent sur nos routes", a déclaré Michiel Langezaal, directeur général de Fastned, dans un communiqué.

Le mois dernier, les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders britannique ont montré que la part de marché des VE et des véhicules hybrides rechargeables a augmenté de 13,9 % entre janvier et mars.

Il s'agira du centre de recharge de véhicules électriques le plus puissant d'Europe, avec jusqu'à 10 mégawatts de puissance disponible pour une expansion future, a déclaré Fastned.

La société, basée à Amsterdam, a jusqu'à présent construit 137 stations de recharge rapide aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Suisse, et cherche à s'étendre en France. Elle prévoit de construire au moins 40 stations sur ses marchés en 2021 et d'augmenter considérablement ce nombre en 2022.

L'action Fastned gagnait 6% à 54,70 EUR après cette annonce.