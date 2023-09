Texte standard

A propos de Fastned

Fastned développe depuis 2012 des infrastructures de recharge rapide pour les véhicules électriques à travers l'Europe. La mission de Fastned est d'accélérer la transition vers la mobilité durable en offrantn la liberté aux conducteurs électriques. Basée à Amsterdam, la société a construit plus de 275 stations de recharge rapide aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en France et en Suisse. Elle ouvrira ses premières stations au Danemark d'ici la fin de l'année 2023. L'entreprise est spécialisée dans le développement et l'exploitation d'infrastructures de recharge rapide où les conducteurs peuvent recharger leur véhicule électrique et gagner jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes avant de poursuivre leur trajet. Fastned est cotée sur Euronext Amsterdam (ticker AMS : FAST).

A propos de A4 Holding Group

Active depuis plus de 70 ans dans la conception, la construction et la gestion de grandes infrastructures routières, A4 Holding Group gère plus de 235 km d'autoroutes et 60 km de rocades dans le nord-est de l'Italie. Le groupe comprend la société Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., fondée en 1952, qui exploite les tronçons A4 Brescia-Padova et A31 Valdastico, la société A4 Trading, qui gère les aires de service et de repos, les parkings pour poids lourds et les services d'accueil des voyageurs, et A4 Mobility, active dans les systèmes de péage, le contrôle du trafic, le contrôle d'accès et la sécurité, ainsi que les projets liés à la mobilité intelligente. Depuis 2016, A4 Holding fait partie du groupe Abertis, gestionnaire d'environ 8 000 km de routes à péage et présent dans 15 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique.