FastPartner AB est une société immobilière basée en Suède qui possède, gère et développe ses propres propriétés. La société se concentre sur la gestion de propriétés commerciales principalement à Stockholm, ainsi qu'à Gavle, en Suède, entre autres. Elle propose des locaux principalement adaptés aux bureaux, aux entrepôts, aux magasins et aux zones de production. La Société propose également des installations combinées, qui sont adaptées à une variété d'activités. Le portefeuille de la société comprend également des propriétés résidentielles et des hôtels. La Société exerce ses activités par l'intermédiaire d'un certain nombre de filiales détenues à 100 %. En juillet 2014, la Société a acquis la propriété Skebo 2 située à Lunda, Stockholm, qui comprend des entrepôts et des bureaux.

Secteur Développement et opérations immobilières