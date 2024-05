FAT Brands Inc. est une société de franchise internationale. La société acquiert, commercialise et développe des concepts de restauration rapide, de service rapide, de restauration décontractée et de restauration décontractée haut de gamme dans le monde entier. Elle possède 18 marques de restaurants : Round Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli's, Twin Peaks, Smokey Bones, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Buffalo's Cafe & Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation Burger, Native Grill & Wings, Yalla Mediterranean et Ponderosa and Bonanza Steakhouses, et franchise et possède plus de 2 300 unités dans le monde. Round Table Pizza est le franchiseur de restaurants à service rapide situés en Californie et dans l'ouest des États-Unis. Hot Dog on a Stick est le franchiseur de restaurants à service rapide situés dans des centres commerciaux régionaux en Californie et dans l'ouest des États-Unis. Johnny Rockets est une franchise internationale de restauration. Il propose également des barbecues, des côtes, des steaks saisis et opère dans plus de 61 établissements répartis dans 16 États.

Secteur Restaurants et bars